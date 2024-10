Prezzo piccolissimo per la friggitrice ad aria Instant Pot: mai così economica

Fonte foto: iStock

Non bisogna mai farsi trarre in inganno dalle dimensioni. Men che meno da quelle della friggitrice ad aria Vortex 4 in 1 di Instant Pot. Nonostante sia piccola e compatta, è perfetta per qualunque utilizzo e per qualunque necessità: approfittando ora dell’offerta Amazon, non resterete affatto delusi.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Anzi, proprio le sue dimensioni ridotte sono uno dei tanti punti di forza di questa friggitrice senza olio. Puoi infatti sistemarla sul piano della cucina senza che crei ingombri oppure occupi troppo spazio. Perfetta, dunque, per chi non ha molto spazio ma non vuole comunque rinunciare a questo piccolo elettrodomestico. Da non sottovalutare, poi, la possibilità di poterla utilizzare per friggere (con una minima quantità d’olio), per arrostire, per grigliare e addirittura per cuocere lievitati. Insomma, un piccolo campione di versatilità pronto a rendere più semplici le tue giornate tra i fornelli.

Lo sconto top di oggi su Amazon, poi, fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico. Comprandola adesso la paghi davvero pochissimo: un vero e proprio best buy da non farsi scappare.

Instant Pot Vortex 4 in 1

La friggitrice ad aria Instant Pot costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Uno sconto senza precedenti, quello di sponibile oggi sulla Vortex 4 in 1. La friggitrice ad aria Instant Pot è infatti disponibile al minimo storico e la paghi solo 49,99 euro contro i 100 euro del listino. Un ribasso del 50% esatto grazie al quale puoi risparmiare decine di euro su di un elettrodomestico pensato per migliorare la tua vita tra i fornelli.

Istant Pot Vortex 4 in 1

Instant Pot Vortex 4 in 1 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Completa e versatile, la friggritrice ad aria in offerta oggi su Amazon è perfetta per ogni tua esigenza in cucina. Come accennato poco più sopra (e come ci dice anche il nome, d’altronde), la Instant Pot Vortex permette di friggere, grigliare, arrostire e cuocere lievitati. Potrai preparare così piatti di ogni genere – dalle patatine fritte al pesce e verdure grigliati, dalla carne arrosto a muffin e altri dolci o lievitati. Insomma, con un unico elettrodomestico potrai cuocere ogni pietanza che vuoi.

Dal pannello digitale presente nella parte centrale della friggitrice potrai facilmente scegliere il programma di cottura preferito tra i 4 a disposizione o, in alternativa, impostare manualmente la temperatura e il tempo di cottura. Il tutto in maniera assolutamente intuitiva e veloce: l’interfaccia chiara ti aiuterà a imparare a utilizzare la friggitrice ad aria in una manciata di secondi.

Grazie al cestello da 3,7 litri potrai poi preparare piatti per tutta la famiglia o per gruppi di amici in pochissimi minuti: dovrai semplicemente mettere gli ingredienti nel cestello, scegliere il programma di cottura (o impostare temperatura e durata manualmente) e avviare la cottura: al resto penserà la friggitrice.

Istant Pot Vortex 4 in 1