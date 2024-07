IPad Air a prezzo mai visto: oggi lo paghi pochissimo

Il tablet della Mela Morsicata è perfetto sia per chi cerca un dispositivo con il quale lavorare, sia per chi vuole trascorrere il proprio tempo libero rilassandosi. Oggi lo trovi a rate a prezzo scontatissimo.

Un piccolo prodigio di tecnica e ingegneria che, in un "corpo" di alluminio di meno di 500 grammi, racchiude tutto quello di cui hai bisogno per lavorare, divertirti e passare il tempo libero. E che ti permetterà di rinunciare una volta per tutte al tuo computer portatile.

Sin dal suo lancio, l’iPad Air si è contraddistinto come validissima soluzione per chi voleva lavorare in mobilità senza dover portare con sé un laptop. Un’ambizione confermata alla perfezione anche nel modello 2022, disponibile oggi su Amazon a un prezzo mai visto prima. Un dispositivo versatile grazie al quale potrai lavorare ovunque ti trovi, ma non solo. E oggi disponibile con un risparmio da non farsi assolutamente scappare: comprandolo adesso risparmi infatti diverse centinaia di euro.

Il tablet della Mela Morsicata è disponibile oggi su Amazon con una promozione mai vista prima. Acquistandolo ora, infatti, non solo potrai approfittare di uno sconto senza precedenti, ma potrai dilazionare il pagamento in comode rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, lo paghi a rate senza alcun costo aggiuntivo.

L’iPad Air di quinta generazione può essere acquistato su Amazon con uno sconto del 24% al prezzo più basso del web. Comprandolo adesso lo paghi 499,00 euro contro i 659,00 euro del prezzo consigliato dalla Casa di Cupertino. Il risparmio è considerevole: ben 160 euro in meno rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta du credito o debito ai metodi pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso 0 prima di aggiungere il prodotto al carrello o in fase di check-out. In questo caso, l’iPad Air 2022 costa 99,80 euro al mese per cinque mesi.

iPad Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile e completo, l’iPad Air di quinta generazione è un’alternativa al laptop da prendere assolutamente in considerazione nel caso in cui fossi alla ricerca di un dispositivo che ti permetta di lavorare ovunque ti trovi. In fatto di portabilità (peso e dimensioni) rapportata alle prestazioni, infatti, il tablet ultraleggero di Apple non teme praticamente nessuno.

Spesso appena 6 millimetri e pesante meno di mezzo chilo (462 grammi, per l’esattezza), l’iPad Air 2022 è un vero e proprio campione di portabilità. Potrai metterlo nello zaino o in borsa, portarlo tutto il giorno con te e non te ne accirgerai minimamente. Il tutto, però, senza dover accettare nessun compromesso in fatto di prestazioni e funzionalità.

Basta infatti una rapida occhiata alla scheda tecnica dell’iPad Air 2022 per rendersi conto di avere tra le mani un dispositivo con il quale lavorare, divertirsi e trascorrere il proprio tempo libero. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici assicura una visibilità ottimale anche se esposto alla luce diretta del sole. Il livello di dettagli delle immagini e del testo è senza precedenti: che tu stia lavorando a un documento o modificando una foto o un video, godrai di un’esperienza visiva che non teme paragoni.

Dentro la scocca di alluminio riciclato trova spazio il chip Apple M1, un concentrato di potenza e prestazioni grazie al quale eseguire anche gli applicativi più esigenti senza accusare rallentamenti o sovraccarichi. La batteria assicura invece autonomia a sufficienza per lavorare più giorni senza che ci sia la necessità di ricaricarlo. Insomma, potrai lavorare in giardino, spiaggia o montagna senza limiti di alcun genere.

