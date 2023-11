IPad, a un prezzo così non lo hai mai visto: sconto incredibile

Fonte foto: ArLawKa AungTun/iStock

Offerta imperdibile per chi ama i prodotti di casa Apple. L’iPad versione 2022, di decima generazione, con un generoso display da 10,9 pollici, su Amazon è in offerta con il 17% di sconto e risparmi ben 100€ sul prezzo di listino. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024. E hai anche la possibilità di rateizzare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Un’incredibile occasione per un dispositivo super versatile che puoi utilizzare sia per vedere film, serie TV, sia per lavorare mentre sei in viaggio collegando una tastiera wireless e il mouse. Il merito è di un potente processore e di uno schermo ad altissima risoluzione. Ottima l’autonomia, fino a 10 ore anche in caso di visione video, ed è anche ultrasottile e molto leggero.

Apple iPad decima generazione: caratteristiche tecniche

Scopriamo ora le caratteristiche tecniche dell’Apple iPad 2022. Partiamo proprio dal display, che oltre ad essere di 10,9 pollici si basa sulla tecnologia Liquid Retina, che offre una maggiore protezione per gli occhi anche in caso di molte ore di utilizzo. Oltre alla esclusiva funzione True Tone, la quale offre colori vividi, per immagini realistiche. Il motore di tutto è il potente processore con A14 Bionic, Un autentico motore che non teme gli utilizzi più impegnativi.

Ottimo poi il comparto fotocamera. Parliamo infatti di una fotocamera posteriore grandangolo da 12MP. Ideale per immortalare nel migliore dei modi gli eventi quotidiani e ciò che ci circonda. Bene anche la fotocamera anteriore, pensata anche per le videochiamate. L’autonomia della batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. L’iPad è compatibile anche con l’Apple Pencil e con la tastiera Bluetooth in modo da utilizzarlo in viaggio per lavorare sui documenti e sui progetti di lavoro.

Apple iPad 2022: prezzo e offerta Amazon

Veniamo ora all’imperdibile offerta disponibile su Amazon relativa. Trovi l’iPad di decima generazione con uno sconto del 17%, che ti consentirà di pagare solo 489 euro. Un risparmio di ben cento euro sul prezzo di listino. A questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 97,80€ al mese utilizzando il sistema messo a disposizione da Amazon. Inoltre, come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarlo oggi e regalarlo direttamente a Natale.

