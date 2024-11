Perché Apple non fa un MacBook Air con schermo OLED?

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra le molte indiscrezioni che circolano sul web, ci sono quelle che riguardano un MacBook Air con schermo OLED. Un device a lungo atteso dagli utenti ma che, stando a quanto condiviso dalla testata coreana The Elec, non è al momento una priorità per Apple, che avrebbe rimandato il progetto a data da destinarsi.

Cosa sappiamo del MacBook Air con schermo OLED

Apple avrebbe intenzione di portare sul mercato un MacBook Pro OLED nel 2026 e, successivamente, presentare un MacBook Air OLED forse nel 2027. L’azienda di Cupertino avrebbe ritenuto “rischioso” il passaggio da un display LCD a uno OLED, perché farebbe aumentare eccessivamente il prezzo del MacBook Air.

A fronte di questo, il colosso della tecnologia avrebbe posticipato la data di rilascio MacBook Air OLED anche se, per il momento, non sono ancora ben chiare le tempistiche.

Oltretutto, stando alle dichiarazioni di un insider che lavora nel settore della produzione di componenti elettronici, l’arrivo di un display OLED potrebbe non essere una decisione vincente dal punto di vista commerciale. Una verità di cui sarebbe consapevole anche la stessa Apple che, dopo la presentazione dell’iPad Pro OLED, non ha riscontrato i volumi di vendita sperati, con spedizioni al di sotto delle aspettative.

Colpa, naturalmente, dei prezzi eccessivi dovuti però per buona parte alla catena di approvvigionamento di questi componenti. Per produrre schermi del genere, infatti, Apple si rivolge unicamente a LG Display e Samsung Display; l’assenza di altri fornitori che possano realmente rispettare i rigidi requisiti di qualità imposti dall’azienda di Cupertino, porta necessariamente a dover accettare il prezzo imposto da queste due aziende, senza possibilità di contrattare più di tanto.

Una soluzione possibile, secondo alcuni, sarebbe trovare una sorta di compromesso per schermi qualitativamente impeccabili ma da acquistare a prezzi più accessibili. Anche qui, un discorso per nulla semplice perché bisognerebbe sviluppare una tecnologia in grado di ridurre i costi di produzione e bisognerebbe farlo in periodo di tempo relativamente breve.

L’unica opzione, per ora, sarebbe quella di utilizzare per il MacBook Air degli schermi OLED con design a singolo stack mentre per i MacBook Pro l’azienda avrebbe intenzione di usare un design tandem OLED (già usata su iPad Pro) che, oltretutto, garantisce anche una maggiore longevità, un netto aumento della luminosità e consumi molto ridotti.

Quanto potrebbe costare un MacBook Air OLED

Abbiamo già detto che l’adozione di un display OLED su un MacBook Air potrebbe far salire troppo il prezzo del device e, pur non avendo ancora un quadro preciso degli aumenti, è possibile fare delle ipotesi partendo da quanto accaduto con l’arrivo sul mercato dell’iPad Pro OLED.

Il prezzo del modello di iPad Pro con schermo OLED da 11 pollici è di 1.219 euro (versione 256 GB) mentre per la versione da 13 pollici si sale fino a 1.569 euro (sempre per 256 GB di memoria interna). Il precedente modello, l’iPad Pro 2022, partiva da 1.069 euro nella versione da 11 pollici (128 GB) fino ad arrivare ai 1.469 euro per la versione da 12,9 pollici (sempre da 128 GB).

Si tratta dunque di un aumento di 100/150 euro per un tablet, cifra destinata sicuramente a salire quando si parla dello schermo di un notebook, cosa che potrebbe far avvicinare pericolosamente il prezzo di un modello Air a quello di un Pro.