IPhone 14 Plus, con lo sconto Amazon il prezzo è crollato: da comprare subito

Lo smartphone top di gamma di Apple è in promo speciale con uno sconto del 29% e risparmi quasi 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri l'offerta

Fonte foto: Wachiwit/iStock

Lo sappiamo molto bene: trovare uno smartphone Apple in offerta è piuttosto complicato. I dispositivi dell’azienda di Cupertino sono da sempre i più ricercati dagli utenti e difficilmente li trovi in promo. Per questo motivo quando c’è l’occasione di fare un super affare risparmiando centinaia di euro, bisogna approfittarne subito. È esattamente quello che sta accadendo oggi con l’iPhone 14 Plus, smartphone premium disponibile con uno sconto del 29% che fa risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. Per questo device si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Non bisogna farsi prendere dal panico per il fatto che l’iPhone 14 Plus ha oramai un annetto sulle spalle. Lo smartphone assicura ancora ottime prestazioni, anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati da Apple che riguardano non solo il sistema operativo, ma anche nuove funzionalità. La scheda tecnica non ha nulla da invidiare ad altri smartphone premium disponibili sul mercato: schermo ottimo, processore che non ha problemi di rallentamento con nessuna applicazione e un sistema fotografico al livello assicurato solitamente da Apple. Se a tutto questo aggiungi un super prezzo, ecco che l’iPhone 14 Plus diventa lo smartphone bestseller del giorno.

iPhone 14 Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco un’offerta per cominciare al meglio questa ultima settimana di giugno. Su Amazon trovi l’iPhone 14 Plus in promo con uno sconto del 29% che fa crollare il prezzo a 699 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Per capire la bontà della promo basta un numero: acquistandolo oggi risparmi quasi 300 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Vi consigliamo di approfittarne subito: i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro.

iPhone 14 Plus: la scheda tecnica

L’iPhone 14 Plus è la versione big del modello normale con cui condivide gran parte della scheda tecnica, ma che si differenzia per la grandezza del display e della batteria (più è grande, maggiore è lo spazio da dedicare alla batteria).

Le prestazioni assicurate dalle componenti scelte da Apple sono ottime. Nonostante il telefono sia presente sul mercato da poco più di un anno, assicura ancora ottime performance e si posiziona nella fascia alta del mercato. Analizzando la scheda tecnica, l’iPhone 14 Plus è dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici con tecnologia True Tone che adatta la luminosità alla luce ambientale. I colori sono realistici per immagini sempre perfette. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore A15 Bionic con 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per salvare foto, video e installare tutte le app di cui si ha bisogno.

L’altro elemento di spicco è il comparto fotografico. Il sistema studiato da Apple prevede una doppia fotocamera posteriore posizionata in diagonale composta da un sensore principale da 12 megapixel e da un obiettivo ultragrandangolare sempre da 12 megapixel. La fotocamera frontale TrueDepth è dotata di autofocus per selfie perfetti in ogni situazione. Tra le novità di questa versione troviamo la modalità Azione pensata per registrare video perfetti mentre sei in movimento.

Concludiamo con la batteria più grande disponibile su uno smartphone Apple che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

