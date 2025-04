IPhone 16, sconto speciale per Pasqua: il prezzo è crollato

Su Amazon trovi l'iPhone 16 a un prezzo mai visto prima e risparmi centinaia di euro rispetto a quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

La settimana di Pasqua non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, trovi l’iPhone 16 a un prezzo che non si vedeva da tempo e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero grazie al servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto. Lo sconto del 18% permette di risparmiare circa 200 euro sul prezzo di listino e approfitti anche delle migliori condizioni di acquisto che puoi trovare online. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: le scorte sono limitate.

L’iPhone 16 non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta dello smartphone Apple più rivoluzionario degli ultimi anni. Novità a livello di design, con le fotocamere posteriore posizionate verticalmente e l’aggiunta di un nuovo tasto a sfioro sulla cornice laterale che trasforma lo smartphone in una macchinetta fotografica professionale. A livello hardware, le novità più importanti sono due: il chip A18 progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino, e la nuova fotocamera principale Fusion da 48 megapixel. Un telefono che porta Apple nel mondo dell’AI. A questo prezzo è un’occasione da non farsi scappare.

iPhone 16

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta giusta per cominciare al meglio la settimana di Pasqua. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 16 al prezzo più basso di questi ultimi giorni grazie allo sconto del 18% che fa scendere il prezzo a 799 euro, con uno sconto di quasi 200 euro su quello di listino. Per uno smartphone Apple si tratta di un’ottima opportunità e non bisogna farsela scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80 euro al mese.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte stanno terminare e l’offerta potrebbe concludersi da un momento all’altro.

iPhone 16

Se vuoi un po’ più di prestazioni, trovi in offerta anche l’iPhone 16 Pro. In questo caso il prezzo è di 999 euro e lo sconto si aggira sul 18%. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80 euro al mese e risparmi 170 euro su quello di listino. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16 Pro

iPhone 16: caratteristiche tecniche

Questo è il momento perfetto per acquistare l’iPhone 16. Non solo perché è disponibile in offerta a un super prezzo, ma soprattutto per l’arrivo anche in Italia da pochissimi giorni di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che rende più semplice l’utilizzo dello smartphone nella vita di tutti i giorni. Puoi scrivere i messaggi più facilmente e creare tutto quello che vuoi in pochissimi secondi. Il merito è anche della presenza del nuovo processore A18 progettato appositamente per l’AI e che assicura prestazioni eccezionali. Cosa puoi fare con Apple Intelligence? Trascrivere note e messaggi audio, creare immagini originali dando un semplice input testuale, oppure modificare scatti eliminando oggetti e persone che non dovrebbero esserci. Tutti strumenti disponibili gratuitamente.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’iPhone 16 è equipaggiato con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione che lo rende anche uno dei telefoni più compatti tra quelli disponibili sul mercato. La memoria da 128 gigabyte permette di installare tutte le app che vuoi.

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente la fotocamera principale Fusion da 48 megapixel, dotata anche di un teleobiettivo 2x di qualità ottica. La fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel, invece, permette sia di scattare foto panoramica sia immagini macro super-ravvicinate. E il risultato è eccellente in ogni occasione. Con gli Stili fotografici presenti nell’app Fotocamera puoi rendere ogni scatto un capolavoro. Per gli amanti dei video, invece, Apple ha migliorato le varie modalità lanciate negli ultimi anni. L’altra novità riguarda l’aggiunta di un tasto a sfioro sulla scocca laterale che ti permette di utilizzare lo smartphone come se fosse una macchinetta fotografica.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. E grazie alla porta di ricarica USB-C ora puoi ricaricarlo con qualsiasi caricabatteria.

iPhone 16