Apple lavora ad un nuovo tipo di iPhone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

Stando ad alcune indiscrezioni sul web, pubblicate da fonti solitamente affidabili e autorevoli, Apple è al lavoro su un modello inedito di iPhone 17 che dovrebbe essere presentato nel 2025 e dovrebbe rappresentare una vera e propria novità nel settore. Per il momento viene chiamato iPhone 17 Air (anche se, chiaramente, non si tratta del nome definitivo) e dovrebbe essere un dispositivo che punta tutto su un design estremamente sottile e prestazioni di fascia alta che, da quel che sappiamo, potrebbe sostituire il modello Plus, da sempre la versione di iPhone con i volumi di vendite inferiori.

Che cosa sappiamo dell’iPhone 17 Air

Stando alle informazioni condivise da The Information, l’azienda di Cupertino sta concentrando i propri sforzi sulla forma e sul design del nuovo melafonino che dovrebbe rappresentare un qualcosa di unico nel settore.

Sappiamo che dovrebbe essere “significativamente più sottile” rispetto agli attuali iPhone sul mercato e, potrebbe essere realizzato in alluminio. In realtà, secondo Ming-Chi Kuo il dispositivo potrebbe arrivare in commercio con un telaio realizzato con una miscela di titanio e alluminio, ma anche qui nessuna conferma ufficiale.

Per quanto riguarda il display le informazioni provengono da Ming-Chi Kuo, Jeff Pu e Ross Young, che hanno parlato di un pannello da 6,5 o 6,6 pollici, con risoluzione 2.740×1.260 pixel e tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Sappiamo, inoltre, che il notch sarà più piccolo e potrebbe essere realizzato con la nuova tecnologia metalens che Apple sta implementando per il sensore di prossimità che, oltretutto, dovrebbe ridurre drasticamente le dimensioni del sensore Face ID.

Sembra anche che l’azienda di Cupertino stia lavorando a un nuovo rivestimento per i futuri display che dovrebbe garantire una maggiore resistenza ai graffi e un miglior sistema antiriflesso.

Il processore dovrebbe essere un chip A19 (lo stesso del modello base e non ancora annunciato) con 8 GB di RAM. I futuri iPhone 17 Pro, invece, dovrebbero avere un chip A19 Pro e 12 GB di RAM.

Riguardo le fotocamere le indiscrezioni fanno riferimento a un solo sensore posteriore, probabilmente lo stesso da 48 MP già in dotazione agli attuali iPhone 16 ma, su questo nuovo modello, potrebbe essere posizionata al centro e non in alto a destra, come accade oggi. Naturalmente è un’informazione parziale e non si esclude la presenza di altri sensori. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 24 MP.

Per quanto riguarda le connessioni tutto dipenderà, ovviamente, dal processore, ma sembra che questo device utilizzerà un modem 5G prodotto da Apple (che sostituirà gli attuali componenti a marchio Qualcomm) che dovrebbe occuparsi anche del WiFi, del Bluetooth e dei sistemi di geolocalizzazione.

Quanto costerà l’iPhone 17 Air

Il nuovo iPhone 17 Air, seguendo lo schema seguito fino a questo momento da Apple, dovrebbe arrivare sul mercato insieme a tutta la gamma della serie 17 da settembre 2025.

Riguardo al prezzo, secondo The Information, questo dispositivo potrebbe avere un prezzo più alto rispetto agli attuali modelli iPhone 16 Pro Max (in foto) che, nella versione base da 256 GB, costano 1.349 euro. Difficile fare delle ipotesi con una scheda tecnica così parziale, ma se questa indiscrezione fosse confermata è lecito supporre che i rincari riguarderanno tutti i modelli di iPhone 17.