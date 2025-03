IPhone 17, le ultime indiscrezioni sul prossimo smartphone Apple

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spuntano in rete nuove interessanti indiscrezioni sui futuri iPhone 17 che, per la prima volta, comprenderanno anche un modello Air con design estremamente sottile

Fonte foto: Nodokthr/iStock

Tra gli smartphone più attesi del 2025, c’è sicuramente l’iPhone 17 che già da qualche tempo è oggetto in rete di diverse indiscrezioni, come quelle provenienti dal noto analista Jeff Pu che, proprio in queste ore, ha condiviso alcune informazioni sul prossimo device di casa Apple.

iPhone 17, cosa sappiamo del nuovo smartphone

Una delle indiscrezioni più interessanti riguardo il nuovo iPhone 17 è quella sui (presunti) miglioramenti del comparto fotografico. Jeff Pu parla, ad esempio, dell’arrivo di una nuova fotocamera frontale da 24 MP per tutti i modelli che va a sostituire l’attuale da 12 MP. Oltre a questo, i modelli Pro potrebbero avere anche un nuovo teleobiettivo periscopico da 48 MP che prenderà il posto dell’attuale sensore da 12 MP.

Il processore per tutte le versioni di iPhone 17 sarà sicuramente il nuovo A19 (e la variante A19 Pro per i top di gamma), non ancora presentato ufficialmente, ma che dovrebbe migliorare ulteriormente le performance di questi dispositivi e, ovviamente, consentire all’utente di accedere alle funzioni AI di Apple Intelligence.Tutti i dispositivi dovrebbero avere anche 12 GB di RAM.

Per quanto riguarda i materiali, il modello base e il plus dovrebbero avere un telaio in alluminio mentre per i modelli Pro Apple dovrebbe optare per il titanio, leggerissimo ed estremamente resistente.

Altra grande indiscrezione condivisa da Jeff Pu e da altri leaker in rete è l’introduzione dell’iPhone 17 Air, un modello che si distinguerebbe per il suo design ultrasottile, con uno spessore di soli 5,5 millimetri, diventando l’iPhone più sottile mai realizzato. Da quel che sappiamo questo dispositivo dovrebbe avere un display da 6,6 pollici e un telaio in titanio. Il resto delle specifiche tecniche dovrebbero essere simili agli altri modelli, con il chip A19 e 12 GB di RAM anche se stavolta, con buone possibilità, Apple opterà per un comparto fotografico più essenziale con una sola fotocamera posteriore da 48 MP.

Inoltre, sul modello Air dovrebbe esserci lo stesso modem C1, prodotto da Apple, e già visto in azione sul recente iPhone 16e, una caratteristica che dovrebbe essere un’esclusiva di questa versione.

Infine, l’ultimo rumor riguarda un probabile restyling del modulo fotografico posteriore che dovrebbe essere completamente ridisegnato rispetto agli attuali iPhone 16 diventando ancora più evidente.

iPhone 17, prezzo e data d’uscita

Nonostante Jeff Pu sia considerato uno degli analisti più attendibili quando si parla di device Apple, è bene ricordare che quanto detto fino a questo momento è solo frutto di indiscrezioni e non è stato in alcun modo confermato dall’azienda di Cupertino.

Sempre secondo Pu, la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 17 è prevista per settembre 2025, seguendo il tradizionale evento annuale di Apple. Per quanto riguarda i prezzi, si ipotizza che l’iPhone 17 Air possa avere un costo più accessibile, mentre gli altri modelli si allineerebbero ai prezzi attuali degli iPhone 16.