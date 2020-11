L'iPhone 5c del 2013 è ufficialmente uno smartphone vintage

L’iPhone 5C è diventato ufficialmente uno smartphone vintage. A dirlo è proprio la Apple che ha inserito il modello nella lista dei prodotti obsoleti. Cosa significa tutto questo, in termini pratici: per questo telefonino, stando alle consuetudini di Cupertino, si riduce sensibilmente la possibilità di ricevere supporto tecnico.

Era stato lanciato sul mercato il 20 settembre del 2013 e quindi, a poco più di sette anni dal suo debutto, questo modello finisce il suo ciclo vitale per sempre, diventando un oggetto per appassionati e collezionisti. Per Apple, l’inserimento nella lista dei prodotti obsoleti si concretizza nel momento in cui uno specifico modello non viene venduto più per almeno cinque anni; se a primo sguardo potrebbero sembrare pochi, basta guardarsi indietro per capire i passi da gigante compiuti dalla tecnologia nell’ultimo lustro e far sembrare l’iPhone 5C un esemplare ormai quasi del tutto inutilizzabile.

iPhone 5C, quando finisce il supporto tecnico

C’è ancora però un po’ di tempo per dichiararlo del tutto vecchio e quindi potenzialmente impossibile da poter essere utilizzato. Infatti, per quanto riguarda il supporto tecnico la data ultima per ricevere assistenza nei negozi Apple è stata fissata nel 2022. Ci sono quindi almeno altri due anni per sfruttare ancora il telefonino nato nel 2013.

Il discorso è leggermente diverso per quanto riguarda i centri assistenza autorizzati da Apple. In questo caso, il supporto tecnico potrà proseguire anche dopo la data stabilita, fermo restando che non sarà più possibile recuperare parti di ricambio dalla casa madre, vincolando così di fatto eventuali riparazioni.

iPhone 5C e iPhone 5S: non tutti sono vintage allo stesso modo

Mentre per iPhone 5C l’ultima data è già stata segnata sul calendario, ciò non vale per l’altro modello uscito in contemporanea: iPhone 5S. Nonostante siano a tutti gli effetti dei gemelli, almeno dal punto di vista della data, quest’ultimo ha dalla sua il fatto di essere rimasto più a lungo nei negozi, facendo di fatto scivolare la sua obsolescenza.

Apple, quali altri prodotti si aggiungono alla lista con iPhone 5C

iPhone 5C non è stato l’unico modello a finire nella lista dei vecchietti di casa Apple. Infatti, insieme allo smartphone è possibile trovare anche il MacBook Pro; nello specifico si parla del modello da 15 pollici immesso sul mercato a metà 2014. Come per l’iPhone, questo laptop riceverà assistenza nei flagship store ancora per qualche tempo, prima di diventare ufficialmente obsoleto.