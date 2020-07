IPhone, la batteria si scarica troppo velocemente, come risolvere il problema

Negli ultimi giorni, dopo il rilascio da parte di Apple dell’ultima versione del suo sistema operativo mobile iOS, la 13.6, molti utenti si stanno lamentando per un consumo anomalo della batteria del loro iPhone. Molto anomalo: la batteria dura a stento mezza giornata, anche se l’iPhone viene usato pochissimo.

A dire il vero non è la prima volta che gli utenti iOS riscontrano un crollo della durata della batteria dopo l’aggiornamento del sistema operativo: recentemente era successo con iOS 13.5.1, giusto per fare un esempio. Questa volta, però, il consumo è realmente eccessivo e inspiegabile, anche perché non riguarda tutti i modelli di iPhone, né tutti gli esemplari dello stesso modello. Ma gli smartphone con questo problema diventano difficili da utilizzare fino a sera con una sola carica. Una situazione, visto il prezzo dei dispositivi, del tutto intollerabile. Tra le segnalazioni, però, ci sono anche quelle di utenti che il problema lo hanno risolto. Ecco come.

iOS 13.6: come risolvere il problema della batteria

Purtroppo l’unico modo che sembrerebbe efficace per far tornare in salute la batteria dell’iPhone è il ripristino delle impostazioni. Per fortuna, però, non si tratta del ripristino completo alle impostazioni di fabbrica, quindi i dati personali e i file non vengono cancellati. Per eseguire questo tipo di ripristino bisogna andare su Impostazioni > Generali > Ripristina e poi scegliere “Ripristinare tutte le impostazioni” (ma non dobbiamo selezionare “Inizializza contenuto e impostazioni“, o faremo il reset allo stato di fabbrica). Solitamente dopo aver ripristinato l’iPhone in questo modo basta ricaricarlo nuovamente e la batteria torna a durare a lungo, esattamente quanto prima.

iOS 13.6: perché la batteria si scarica in fretta

Alla luce di questa soluzione fai da te, ma efficace, è chiaro che con iOS 13.6 su alcuni iPhone vengono settate alcune impostazioni che mandano in tilt alcune parti del sistema operativo, causando un consumo anomalo di batteria. È palesemente un bug, che Apple risolverà probabilmente con il prossimo aggiornamento. Chi accetta di ripristinare le impostazioni pur di poter tornare a usare l’iPhone normalmente, quindi, potrebbe anche tentare di ripristinare singoli gruppi di settaggi e non tutti. È possibile scegliere tra Ripristinare le impostazioni di rete, Ripristinare dizionario tastiera, Ripristinare il layout della schermata Home e Reimpostare Posizione e Privacy. Le prime e le ultime impostazioni sono quelle che probabilmente influiscono maggiormente sul consumo di batteria.