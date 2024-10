Fonte foto: Shutterstock

Il lancio dei nuovi iPhone 16 potrebbe segnare un punto di svolta per Apple. Alcuni report hanno confermato vendite al di sotto delle aspettative per i nuovi smartphone della casa di Cupertino che, a circa un mese dalla presentazione, non ha ancora avviato il rilascio di Apple Intelligence, il nuovo pacchetto di funzionalità che utilizzano l’intelligenza artificiale.

Si tratta di un grosso freno alle vendite di Apple, che ha incentrano buona parte della presentazione dei nuovi iPhone 16 proprio sull’AI. La difficoltà di sviluppare hardware e software in parallelo, oltre alle poche novità introdotte dalla nuova generazione di iPhone, potrebbero spingere Apple ad adottare una nuova strategia.

L’azienda potrebbe abbandonare il ciclo annuale per l’aggiornamento dei suoi prodotti (Apple rilascia una nuova generazione di iPhone ogni anno), adattando i lanci in base alle tempistiche di sviluppo, sia dell’hardware che del software.

Apple cambia strategia?

Come scritto da Mark Gurman, analista di Bloomberg sempre ben informato sulle novità di Apple, “Apple si sta allontanando dal suo ciclo annuale di aggiornamento dei prodotti“.

Da anni, Apple svela le novità software nel corso del mese di giugno, durante la WWDC, e poi lancia nuovi prodotti tra settembre (iPhone e Apple Watch) e ottobre (Mac e iPad).

Anche per via di una gamma sempre più articolata, gli iPad e i Mac seguono già una strategia più flessibile per quanto riguarda i lanci, con nuovi prodotti che vengono rilasciati nel corso di tutto l’anno, ma non per forza ogni anno.

I recenti iPad Pro con M4 sono arrivati a maggio mentre gli ultimi MacBook Air a marzo. Anche per gli Apple Watch, il ciclo di aggiornamento annuale è stato, almeno in parte, abbandonato (quest’anno non è stato svelato un Ultra 3 ad esempio.

Resta il “problema” degli iPhone che rappresentano quasi la metà dei ricavi di Apple (nell’ultimo trimestre sono stati il 45,8%). Il lancio di una nuova generazione di iPhone ogni anno sostiene il fatturato della casa di Cupertino, con molti utenti che continuano a cambiare iPhone ogni anno, anche sfruttando le promo per il trade in.

Novità anche per gli iPhone?

Secondo Gurman, ci sono “segnali” di un cambio di strategia da parte di Apple che potrebbe distanziare i lanci dei suoi prodotti, anche per quanto riguarda gli iPhone con l’obiettivo di legare, sempre di più, le novità software con quelle hardware.

Una nuova strategia, in questo senso, potrebbe essere adottata già a partire dal 2026. Resta da valutare, in ogni caso, quale sarà l’impatto sui conti dell’azienda e come gli investitori valuteranno una modifica così importante al calendario di lanci di Apple.