Prezzo stracciato per il robot aspirapolvere Roomba: oggi lo paghi pochissimo

Volete mandare definitivamente in pensione scope, scopettoni, secchi e stracci? Allora il Roobma Combo j5 è quello che fa per voi. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio statunitense sfrutta avanzate tecnologie di aspirazione e lavaggio per garantirti un pulito senza timore di confronti.

Non solo: il Roobma Combo j5 è dotato di un avanzato sistema di navigazione che gli consente di mappare gli spazi di casa e muoversi liberamente senza che tu debba fare nulla. Il robot può infatti evitare non solo oggetti inanimati (come giocattoli, soprammobili, libri o qualunque altro oggetto hai in casa), ma evita anche gli animali domestici.

Il tutto con una promo senza precedenti. Oltre a un prezzo mai così basso, il Roomba Combo j5 è disponibile a rate senza costi aggiuntivi (tasso zero e nessuna spesa per le praiche istruttorie). Un vero e proprio affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Robot Roomba a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sul robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio statunitese è doppiamente conveniente. Come accennato poco più sopra, infatti, è acquistabile al prezzo più basso di sempre su Amazon grazie a uno sconto eccezionale e si può optare per il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j5 è disponibile con uno sconto del 50% a metà prezzo. Comprandolo adesso lo paghi 349,90 euro anziché 699,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: ti costa 350 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento rateale senza alcun costo aggiuntivo (tasso zero e nessuna spesa per le pratiche istruttorie). Optando per questa modalità di pagamento, il Roomba Combo j5 ti costa 69,99 euro al mese per 5 mesi.

Roomba Combo j5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Completo e versatile, il Roomba Combo j5 ti permette di dire addio a scopa e scopettone e risparmiare così tempo prezioso che potrai dedicare ai tuoi hobby. Il robot dello storico marchio statunitense, infatti, è dotato sia di un potente sistema di aspirazione, sia di un sistema per lavare il pavimento non appena è stato spazzato. Così, in una sola passata, tutte le superfici di casa saranno splendenti e profumate come mai prima d’ora.

Il Roomba Combo j5 è dotato di un sistema di pulizia in 4 fasi che "attira" lo sporco, lo solleva e lo canalizza verso il sistema di aspirazione e il serbatoio. Grazie alla tecnologia Dirt Detect, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio statunitense riconosce le aree più pulite e quelle più sporche e adatta la potenza di aspirazione. In questo modo avrai la certezza di una pulizia omogenea in tutta l’abitazione e un’ottimizzazione dei consumi della batteria. Nella parte posteriore del robot trova spazio il panno collegato a un serbatoio d’acqua per lavare il pavimento dopo averlo spazzato.

Grazie al sistema di mappatura e navigazione smart, il Roomba Combo j5 è in grado di muoversi autonomamente nella tua abitazione, mapparla e riconoscere le stanze in cui si trova. Grazie alle planimetrie ricavate, potrai scegliere quali stanze e quali aree pulire o non pulire. La compatibilità con gli assistenti vocali, ti permette di controllarne le funzionalità anche con semplici comandi vocali.

