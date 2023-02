Island, di cosa parla la serie fantasy coreana

C’è una nuova serie sudcoreana in arrivo, questa volta di genere fantasy action. Si tratta di Island: ambientata sull’isola di Jeju, racconta la storia di tre persone (tra cui un cacciatore di demoni e un giovane esorcista) che devono combattere il male per salvare il mondo. Diretto da Bae Jong, il progetto è nato come una web series e la prima parte è stata trasmessa su TVING (servizio di streaming sudcoreano) dal 30 dicembre 2022. Il pubblico italiano di Prime Video, però, potrà vedere gli attesissimi episodi solo fra pochi giorni.

Di cosa parla Island: la trama

I protagonisti di Island, come accennato, sono tre. C’è Van, un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Yohan è invece un giovane esorcista particolarmente rinomato per le sue abilità. Infine, Miho è una ricca ereditiera destinata a essere la chiave per salvare il mondo.

In realtà quella dell’ereditiera è solo l’ultima reincarnazione di Miho che però, non avendo memoria delle sue vite precedenti, non sa di essere dotata di poteri né ha idea di come riattivarli. Riuscendo comunque a percepire la loro presenza, si rivolge a Van per capire cosa le sta accadendo e cosa deve fare. Dato il suo ruolo prezioso nel destino dell’umanità, Yohan ha il compito di proteggerla. Il trio, così riunito, cercherà di combattere le forze oscure che minacciano di spazzare via la Terra.

Il cast di Island

La serie Island è interpretata da Kim Nam-gil (che veste i panni di Van), Cha Eun-woo (che interpreta Yohan), Lee Da-hee (ovvero Miho) e Sung Jun (che interpreta un personaggio chiamato Gungtan). La versione giovane di Gungtan ha invece il volto di Kim Min-jun. Cha Eun-woo, l’attore protagonista, è noto anche per essere un membro della boyband Astro.

Nel cast della serie ci sono anche Go Doo-shim, Heo Jung-hee, Jeon Kuk-hwan, Oh Kwang-rok, Lee Soon-won, Park Geun-hyung, Keum Kwang-san, Kang Hyun-joong, Park Seo-gyeong, Kim Ki-cheon, Yoo Seung-ok, Jung Soo-bin, Yoo Yi-jun, Jeon Ji-hwan, Kim Jin-man, Choi Tae-joon e Kim Min-jun.

Come vedere la serie Island

La serie Island esce in Italia il 27 febbraio in esclusiva su Prime Video. Sarà disponibile in versione originale e sottotitolata.

Le altre serie coreane su Prime Video

