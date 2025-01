Come finisce Squid Game 2 e quando esce la stagione 3

Fonte foto: Netflix

Quando uscì, nel 2021, Squid Game divenne rapidamente un fenomeno mondiale: con 265 milioni di visualizzazioni, è diventata una delle serie tv Netflix più viste di sempre. Le aspettative nei confronti della seconda stagione, dunque, erano piuttosto alte. Ampiamente pubblicizzata e uscita infine sulla piattaforma a fine dicembre 2024, Squid Game 2 ha suscitato opinioni contrastanti nel pubblico e nella critica, pur confermandosi un prodotto capace di intrattenere e che continua a proporre un’estetica accattivante. Cosa si dice quindi della seconda stagione? Come è finita e cosa sappiamo della terza?

Cosa si dice di Squid Game 2

L’accoglienza della seconda stagione di Squid Game da parte della critica internazionale non è stata molto calorosa.

Diversi critici hanno notato che la stagione 2 è sotto molti aspetti una ripetizione della prima, di cui vengono riproposti archetipi e meccanismi ma senza la stessa potenza innovativa. Il risultato è dunque una trama che per alcuni tende a diventare prevedibile o noiosa.

Altri hanno sottolineato invece che la trama sembra a tratti dilungarsi eccessivamente, pur senza approfondire le storie e la psicologia dei personaggi.

Come finisce Squid Game 2: il finale spiegato (spoiler)

Come anticipato nella sinossi diffusa già prima dell’uscita della serie tv, in Squid Game 2 il protagonista Gi-hun, il vincitore della prima stagione, torna nell’arena come concorrente, ma questa volta con l’obiettivo di fermare i giochi una volta per tutte.

Nel corso delle puntate il pubblico lo vede tentare ripetutamente di convincere i compagni ad abbandonare i giochi e, alla fine, organizzare una ribellione armata. A sostenere la rivolta ci sono anche altri giocatori: Jung-bae, amico di infanzia del protagonista; Dae-ho, un militare; Hyun-ju, una donna trans; e Gyeong-seok, un padre che desidera pagare le cure per la figlia malata di tumore.

Nel gruppo di ribelli c’è anche Young-il, ovvero il Front Man. Il suo vero nome è Hwang In-ho: nella stagione 2 si scopre che l’uomo si è iscritto ai giochi nel 2015 dopo aver perso sua moglie malata. Vincendo, è diventato il Front Man dell’organizzazione. L’ex detective Hwang Jun-ho è suo fratello. Il Front Man partecipa a questa edizione dei giochi sotto una falsa identità, cercando di stare vicino al protagonista.

I ribelli riescono a cogliere di sorpresa le guardie e, pur finendo presto le munizioni, consentono a Gi-hun e Jung-bae di arrivare alla sala di controllo. Il Front Man però a questo punto smette di fingersi Young-il: inscena la morte di quest’ultimo (cioè la propria morte) via radio e, rimettendosi la maschera di Front-Man, cattura Gi-hun e uccide Jung-bae.

Alla fine della stagione 2 Gi-hun non sa ancora che il concorrente ribelle con cui ha stretto amicizia (Young-il, appunto) è in realtà il Front Man che ora si trova davanti: è una rivelazione che verrà fatta probabilmente nella stagione 3.

Intanto, fuori dall’arena il detective Jun-ho collabora con Gi-hun per distruggere l’organizzazione dei giochi e, insieme ad altri agenti, prende d’assalto l’isola. Il loro piano viene però sventato violentemente: il motivo è che il capitano Park è in realtà una talpa che lavora per Front Man.

Cosa sappiamo di Squid Game 3 e quando esce

«Giocatore 456, ti sei divertito a fare l’eroe?», chiede il Front Man a Gi-hun nel finale. «Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta». Per scoprire e vedere queste conseguenze bisogna aspettare l’uscita di Squid Game stagione 3, che avverrà su Netflix nel 2025.

La data esatta non è ancora stata resa nota La terza stagione sarà l’ultima e il regista ha già detto di aver pensato la seconda e la terza stagione come se fossero un’unica storia.