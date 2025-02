Cosa vedere in streaming oggi 4 febbraio 2025

Escono oggi in streaming un k-drama dai toni thriller ambientato in Colombia e un film horror-romance su una giovane vampira che non vuole uccidere le sue vittime

Oggi è il compleanno di Facebook, che nasceva ufficialmente il 4 febbraio 2004. Molte cose sono cambiate in vent’anni, sia nella gestione del social network sia nel suo rapporto con la società e il potere: alcuni di questi aspetti sono stati raccontati e drammatizzati anche al cinema e in tv. È del 2010 ad esempio il film The Social Network, oggi visibile su Netflix: la trama è tutta dedicata alla genesi di Facebook e gli inizi di carriera del suo creatore, Mark Zuckerberg. Più recente è invece The Social Dilemma (2020), un mix tra dramma e documentario che approfondisce l’influenza pericolosa dei social sulla società. Anche questo docufilm è visibile su Netflix. A seguire, invece, le principali novità di oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

È appena uscito su Netflix il film Bogotà (nella foto), k-drama in cui un giovane coreano si trasferisce a Bogotà per lavoro e si fa strada nel mercato nero colombiano, correndo rischi enormi pur di ottenere successo. Nel cast di questo thriller ci sono Song Joong-ki, Lee Hee-jun e Kwon Hae-hyo.

Cosa vedere oggi su Prime Video

È da pochi giorni parte del catalogo di Prime Video il film Quattro matrimoni e un funerale, uscito nel 1994 e con Hugh Grant e Andie MacDowell come protagonisti. Questa storia cult mai dimenticata dal pubblico ruota attorno alle vicende di uno scapolo impertinente che, nel corso di cinque eventi sociali, deve prendere in considerazione l’idea di aver trovato l’anima gemella.

È disponibile da pochi giorni anche il film del 1997 Joey, straordinaria avventura per tutta la famiglia sull’amicizia tra il dodicenne Billy McGregor e un cucciolo di canguro.

Cosa vedere oggi su Disney+

Tra i film disponibili nel catalogo Disney+ c’è Fire Island, del 2022. Ambientata nel panorama del turismo gay delle Fire Island, negli Stati Uniti, la storia ha come protagonisti due amici che partono insieme per vivere una leggendaria e intensa avventura estiva. Liberamente ispirata a Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, la trama vuole esserne una lettura contemporanea all’insegna della queerness e del romanticismo.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da oggi su IWonderfull, uno dei Prime Video Channel, si può guardare Vampira umanista cerca suicida consenziente, con la regia di Ariane Louis-Seize. In questo coming-of-age il classico "film sui vampiri" si contamina con i toni della commedia, del romance e dell’horror. La protagonista è Sasha, una giovane vampira troppo sensibile per uccidere che, per questo motivo, viene messa alle strette dai suoi genitori, che invece si aspettano e pretendono spargimenti di sangue. Fortunatamente la ragazza incontra Paul, un adolescente con tendenze suicide che è disposto a dare la propria vita per aiutarla. Prima, però, Sasha accompagnerà Paul a realizzare i suoi ultimi desideri.

Su Infinity Selection da oggi si può invece vedere la settima stagione di Young Sheldon, spinoff e prequel di The Big Bang Theory dedicato all’infanzia di Sheldon Cooper.