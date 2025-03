Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nuovo aggiornamento per l’app IO che sia su Android che su iOS ottiene un’interfaccia grafica rinnovata che ottimizza e semplifica notevolmente la user experience

Fonte foto: P_galasso2289 / Shutterstock

L’app IO, il servizio digitale di PagoPA sviluppato per rendere più semplice e veloce le comunicazioni tra cittadini italiani e pubblica amministrazione, ha ricevuto un nuovo aggiornamento sia su iOS che su Android. L’update in questione ha introdotto un’interfaccia grafica ottimizzata che migliora notevolmente la user experience, rendendo ancora più semplice l’utilizzo dei vari servizi presenti sulla piattaforma.

App IO, le novità dell’aggiornamento

Anzitutto, bisogna dire che il nuovo aggiornamento dell’app IO è la release v.3.0.0.8 su Android e la v.3.0.0 sui dispositivi iOS.

Su entrambe le versioni è stata implementata una nuova interfaccia che cambia sotto diversi aspetti, da una disposizione più logica dei contenuti, per rendere più semplice e intuitiva la navigazione al suo interno, fino a un restyling del design, con colori più vivaci e una grafica più moderna. Per migliorare ulteriormente l’accessibilità, sono stati inseriti anche dei pulsanti più grandi che semplificano l’interazione con le varie funzioni a bordo.

Infine l’update ha riguardato anche diversi interventi tecnici che sono andati a risolvere alcuni bug rilevati (non meglio specificati), a garanzia di una maggiore fluidità e una migliore stabilità dell’applicazione.

Altro interessante novità è l’arrivo della nuova versione web ioapp.it. Anche qui, il sito ha subito un restyling con l’arrivo di un menu di navigazione più intuitivo e semplificato, per ottenere il massimo anche dall’utilizzo tramite browser.

L’app io numeri del successo e l’arrivo di IT Wallet

Per tutti gli utenti che utilizzano comunemente l’app IO, l’arrivo di questi nuovi aggiornamenti rappresenta una bella novità che, naturalmente, sottolinea la grande attenzione che PagoPA S.p.A rivolge a questa piattaforma che, a oggi, registra numeri davvero impressionanti.

Stando ai dati condivisi in questi giorni, ad esempio, IT Wallet, integrato nell’app IO, ha registrato oltre 2,39 milioni di portafogli digitali attivati, una prova più che evidente dell’efficienza del servizio e dell’interesse degli utenti verso questo sistema di digitalizzazione dei documenti ufficiali.

Stando sempre alle statistiche condivise da PagoPA, l’app IO negli ultimi 12 mesi ha registrato 11,6 milioni di utenti attivi con l’attivazione di ben 4,5 milioni di documenti e l’aggiunta di 7,5 milioni di documenti digitali tra cui 3,9 milioni di tessere sanitarie, 3,6 milioni di patenti di guida e 100 mila carte europee della disabilità. I metodi di pagamento attivi aggiunti sono 6.192.311.

I servizi disponibili dall’app sono 344.042 ripartiti tra 15.757 enti a cui, dal 2020 a oggi, gli utenti hanno inviato 958.212.055 messaggi, segno evidente che l’applicazione funge efficacemente da tramite tra cittadini, pubblica amministrazione e altri enti.

Numeri che stupiscono, certamente, ma che confermano anche il crescente interesse dei cittadini verso i servizi digitali; un trend iniziato nel 2020 per necessità (durante la pandemia da Covid-19) e che dopo cinque anni è ancora in aumento, evidenziando per altro una buona crescita dell’Italia nel settore della digitalizzazione.