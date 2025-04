L'app IO si aggiorna: arrivano i punti patente e la revisione del veicolo

Fonte foto: P_galasso2289 / Shutterstock

L’app IO che consente l’accesso ai servizi pubblici dal proprio smartphone diventa ancora più ricca di funzioni. Con il nuovo aggiornamento, infatti, l’applicazione permette l’accesso a vari servizi della Motorizzazione Civile che vanno ad affiancarsi alla possibilità di avere la patente in versione digitale grazie all’arrivo di IT-Wallet, disponibile oramai da diversi mesi. Per scoprire come avere la patente all’interno dell’applicazione è sufficiente dare un’occhiata alla guida su come aggiungere la patente a IT-Wallet.

Le novità dell’aggiornamento dell’app IO

Aggiornando l’app IO sarà possibile accedere a una serie di nuove funzioni semplicemente andando nella sezione Servizi e selezionando Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Qui è possibile accedere alla sezione I miei pagamenti e consultare lo stato dei pagamenti effettuati e da effettuare verso la Motorizzazione Civile. Andando in I miei veicoli, invece, si può consultare lo stato della copertura assicurativa RC, obbligatoria per poter circolare, oltre che lo stato della revisione, con possibilità di verificare la data di ultima revisione per ogni veicolo.

Un’altra sezione interessante è Le mie patenti. In questo caso, a differenza di quanto avviene con IT-Wallet, questa sezione serve a controllare il saldo dei punti, con lo storico dettagliato, oltre che verificare se ci sono multe che hanno portato alla perdita di punti . A disposizione degli utenti c’è anche una sezione chiamata Le mie pratiche, in cui c’è la possibilità di monitorare lo stato delle pratiche in corso con la Motorizzazione Civile.

Come accedere alle novità

I servizi della Motorizzazione Civile sono accessibili direttamente all’interno dell’applicazione (come detto, basta andare nella sezione Servizi, in basso). Per poter sfruttare questa nuova funzione, naturalmente, è necessario aggiornare l’app IO. La procedura è semplicissima: basta andare nello store del proprio smartphone (quindi Play Store per Android oppure App Store per iPhone) e cercare l’app IO.

A questo punto, bisogna premere sul tasto per avviare l’aggiornamento (in alcuni casi, l’app potrebbe aggiornarsi in automatico ma è sempre buona norma controllare). Una volta installata l’ultima versione dell’app, sarà sufficiente effettuare l’accesso, utilizzando uno dei metodi di autenticazione disponibili. I nuovi servizi della Motorizzazione Civile saranno subito accessibili direttamente all’interno dell’applicazione, senza il bisogno di effettuare ulteriori autenticazioni o di inserire altri dati.

La disponibilità dell’aggiornamento con le nuove funzioni dell’app IO varia da utente a utente. Dai test che abbiamo effettuato, però, l’aggiornamento sembra essere oramai molto diffuso. Basterà, quindi, installarlo per poter accedere alle funzioni. Chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento non dovrà fare altro che aspettare qualche giorno.