Da oggi tutti i cittadini italiani possono utilizzare IT-Wallet, il portafoglio digitale per archiviare sullo smartphone documenti e certificati. Ecco come si fa e perché farlo

Da oggi, 4 dicembre 2024, il portafoglio digitale nazionale IT-Wallet è disponibile per tutti i cittadini italiani. IT-Wallet, integrato nell’app IO, consente di archiviare in modo sicuro e comodo sullo smartphone documenti d’identità e certificati, con pieno valore legale.

Si tratta di un passo significativo nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana e nell’adeguamento agli standard europei, visto che sarà la costola italiana di EUDI Wallet, il portafoglio digitale europeo.

Come funziona IT-Wallet

Per utilizzare IT-Wallet, è necessario scaricare l’app IO e seguire una semplice procedura guidata per aggiungere i documenti. Al momento, è possibile inserire la patente di guida, la tessera sanitaria, la Carta Giovani Nazionale (per chi ne ha diritto) e la Carta europea della disabilità.

L’inserimento è immediato per la maggior parte dei documenti, solo per la patente è richiesta una procedura di digitalizzazione da parte della Motorizzazione Civile, che causa alcuni giorni di attesa.

I vantaggi di IT-Wallet

IT-Wallet offre numerosi vantaggi ai cittadini:

Comodità, perché i documenti sono sempre a portata di mano sullo smartphone

Sicurezza, perché l’archiviazione è protetta da meccanismi di sicurezza avanzati

Valore legale, perché i documenti digitali in IT-Wallet hanno lo stesso valore di quelli cartacei

Semplicità d’uso, perché l’interfaccia intuitiva dell’app IO rende l’utilizzo di IT-Wallet estremamente facile

Le critiche contro IT-Wallet

Nonostante i vantaggi indubbi di IT-Wallet, esistono anche alcune voci critiche e teorie complottiste su questo strumento.

Alcuni sostengono che l’introduzione di questo portafoglio digitale sia un passo verso un maggiore controllo da parte del Governo sui cittadini. Altri temono che i dati personali archiviati su IT-Wallet possano essere violati o utilizzati per scopi illeciti.

Queste teorie sono prive di fondamento, anche perché IT-Wallet è uno strumento volontario e gli utenti hanno sempre la possibilità di scegliere se utilizzarlo o meno.

Il futuro di IT-Wallet

Il lancio di IT-Wallet per tutti i cittadini è solo l’inizio. Nei prossimi mesi, sono previste ulteriori funzionalità e l’integrazione di nuovi documenti, come la carta d’identità elettronica.

IT-Wallet diventerà uno strumento chiave per semplificare la vita dei cittadini e rendere più efficienti i servizi pubblici, soprattutto dopo che verrà integrato nel più esteso sistema europeo di EUDI Wallet.

Come usare IT-Wallet al meglio

Per ulteriori informazioni su IT-Wallet e sull’app IO, è possibile consultare il sito web ufficiale di IO oppure, per chi vuole informazioni più semplici e specifiche, sono disponibili le guide di Libero Tecnologia su IT-Wallet: