Jack Ryan, via alla terza stagione

L’attesa è finita: quest’anno durante le vacanze di Natale ci si potrà godere qualche ora di intrattenimento adrenalinico con la terza stagione di Jack Ryan (il nome completo è Jack Ryan di Tom Clancy), la serie creata da Carlton Cuse e Graham Roland e basata sull’omonimo personaggio letterario ideato, appunto, dallo scrittore statunitense Tom Clancy.

A vestire i panni del protagonista ci sarà ancora una volta l’attore John Krasinski, noto tra le altre cose per aver recitato in The Office e A Quiet Place.

Iscriviti a Prime Video per vedere Jack Ryan 3

Di cosa parla Jack Ryan

Jack Ryan è un analista della CIA che nella prima stagione della serie, uscita su Prime Video nel 2018, si imbatte in alcuni trasferimenti bancari dubbi e finisce per sventare la minaccia di un attacco terroristico. Nella seconda stagione, invece, ci si sposta nella giungla del Venezuela: una spedizione sospetta è stata individuata proprio in quest’area del Sud America e Ryan viene inviato sul posto per indagare, scoprendo un vasto complotto ai danni degli Stati Uniti.

La trama di Jack Ryan 3

Nella terza stagione della serie thriller d’azione, che arriva dopo più di due anni di attesa dalla precedente, Jack Ryan viene ingiustamente coinvolto in una grande cospirazione. Diventa così un fuggitivo, costretto alla clandestinità, mentre è ricercato sia dalla CIA sia da un’organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto. Mentre cerca di sopravvivere spostandosi continuamente attraverso l’Europa, però, Jack Ryan deve sventare un terribile evento che potrebbe costare la vita a migliaia di persone.

Chi recita in Jack Ryan 3

La terza stagione di Jack Ryan di Tom Clancy è co-prodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. Gli executive producer sono Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller, Michael Bay, Tom Clancy, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bos, Mace Neufeld e Carlton Cuse.

Nel cast, oltre al già citato Krasinski nei panni di Jack Ryan, tornano anche Wendell Pierce nel ruolo di James Greer e Michael Kelly in quello di Mike November. Ci sono anche alcune new entry: Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

Quando escono Jack Ryan 3 e 4

La terza stagione di Jack Ryan di Tom Clancy, composta in tutto da otto episodi, sarà disponibile dal 21 dicembre 2022 su Prime Video.

Come già annunciato da qualche tempo, inoltre, la serie Tom Clancy’s Jack Ryan su Prime Video avrà anche una quarta stagione, che sarà quella conclusiva. Secondo la testata Deadline, però, la storia potrebbe continuare con uno spin-off dedicato a Ding Chavez, interpretato da Michael Peña (già visto in Narcos: Messico).

Le riprese del quarto capitolo sono già in corso e gli episodi finali dovrebbero uscire alla fine del 2023. Chavez è un altro personaggio letterario presente nei romanzi di Tom Clancy: nei libri fa parte della CIA e in passato ha prestato servizio nell’Esercito degli Stati Uniti, compiendo svariate missioni all’estero.

Iscriviti a Prime Video per vedere Jack Ryan 3