La serie Pulse sarà il nuovo Grey's Anatomy?

Il medical drama più longevo e famoso di tutti i tempi, Grey’s Anatomy, sta per perdere il suo primato? La domanda è prematura, forse anche provocatoria, ma chissà che non siano queste a lungo termine le intenzioni di Netflix. La piattaforma infatti ha da poco annunciato la data di uscita di Pulse, il suo primo medical drama. «Non vuoi davvero essere in ospedale. Ma se fossi in ospedale, questo sarebbe quello in cui vorresti essere», ha detto a Netfilx la creatrice della serie tv Zoe Robyn (già nota per Hawaii Five-0 e The Equalizer), che è anche showrunner con Carlton Cuse (Lost e Tom Clancy’s Jack Ryan).

La serie tv Pulse segue un gruppo di specializzanti nel centro traumatologico di livello 1 di Miami, dove non mancano mai le emergenze mediche – ma non solo.

Quando il responsabile degli specializzandi, il dottor Xander Phillips, viene sospeso, la specializzanda al terzo anno Danny Simms (interpretata da Willa Fitzgerald, già celebre per il suo ruolo in La caduta della casa degli Usher) riceve una inaspettata promozione.

Ma non c’è tempo per esultare: l’ospedale sta attraversando un momento estremamente delicato. Un uragano si sta avvicinando pericolosamente al centro medico, che intanto viene preso d’assalto da pazienti in cerca di aiuto.

«Danny non è così complicato come sembra. È molto più complicata», ha detto a Netflix lo showrunner Cuse, con il sorriso. Infatti, come se non bastasse, mentre Simms e Phillips lavorano insieme per fare fronte alla situazione, i dettagli della loro complicata e illecita storia d’amore iniziano a diffondersi.

«Abbiamo sempre cercato di rendere la relazione tra Danny e Phillips uno sguardo reale e autentico sulle storie d’amore sul posto di lavoro», ha aggiunto la creatrice e showrunner Robyn. «Volevamo davvero giocare nella zona grigia di quella situazione. Pulse mostra i limiti e le insidie ​​della loro relazione, ma anche tutti i momenti gioiosi di svolgere un lavoro ad alta pressione come questo».

Non sono questi due personaggi, ovviamente, gli unici ad affrontare qualche problema: tutti i membri dello staff medico hanno le proprie sfide personali e professionali da superare.

Oltre a Fitzgerald, il cast di Pulse include Colin Woodell (che interpreta il dottor Phillips), Justina Machado (vista in Giorno per giorno), Jack Bannon (Pennyworth), Jessie T. Usher (The Boys), Jessy Yates (Me), Chelsea Muirhead (Warrior) e Daniela Nieves (Vampire Academy).

Tra gli interpreti ci sono anche Néstor Carbonell (già in The Morning Show), Jessica Rothe (Utopia), Santiago Segura, Ash Santos (Mayor of Kingstown) e Arturo Del Puerto (For All Mankind).

Here's your first look at your next TV obsession.

Colin Woodell, Willa Fitzgerald, and Justina Machado star in Pulse, a new medical drama set at Miami's busiest Level 1 Trauma center. Premieres April 3. pic.twitter.com/ia8la8DVFs

— Netflix (@netflix) February 18, 2025