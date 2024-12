Cosa vedere in streaming oggi 3 dicembre 2024

Fonte foto: Shutterstock

Cosa vedere oggi sulle principali piattaforme di streaming? Ce n’è per tutti i gusti: una nuova storia dal mondo di Star Wars, una commedia romantica italiana, una serie tv thriller appassionante e anche uno speciale comico ambientato pochi giorni prima di Natale. Ma non solo. Ecco tutte le novità da cercare il 3 dicembre 2024 in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Su Netflix esce oggi Fortune Feimster: Crushing It, speciale comico con Fortune Feimster. L’autrice, attrice e comica statunitense conduce uno show leggero e dai toni ottimisti, in cui parla soprattutto di dinamiche famigliari e romanticismo.

Chi ha voglia di un thriller può invece recuperare The Madness, nuova serie tv disponibile da già fine novembre. Colman Domingo interpreta il protagonista Muncie, un consulente politico diventato opinionista televisivo e aspirante scrittore. Quando assiste suo malgrado all’omicidio di un noto suprematista bianco, l’uomo viene incastrato per il crimine e deve lottare contro la disinformazione per la sua innocenza e la sua vita.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da oggi su Prime Video ci si può già immergere nelle atmosfere delle feste con Jack Whitehall Missione Natale, perfetto per gli amanti del genere comedy. In questo spassoso film Jack Whitehall è bloccato negli Stati Uniti e ha solo quattro giorni a disposizione per tornare nel Regno Unito in tempo per Natale.

Il suo inverosimile viaggio con aerei, treni, slitte trainate da husky e bob lo porta a incontrare una serie di personaggi famosi che lo aiuteranno o ostacoleranno nella sua corsa contro il tempo. Nel cast ci sono Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson, Jimmy Fallon, Daisy May Cooper e Tom Davies.

Inoltre, entra oggi per la prima volta nel catalogo della piattaforma il film Hotspot – Amore senza rete: originariamente uscito nel 2023, è una commedia romantica italiana diretta da Giulio Manfredonia. I protagonisti si incontrano quando lei chiede a lui di usare il suo hotspot, ma il destino (con un piccolo aiuto dall’esterno) farà incrociare di nuovo le loro strade.

Cosa vedere oggi su Disney+

Esce oggi su Disney+ la serie originale Star Wars: Skeleton Crew (nella foto). I protagonisti sono quattro ragazzi che, dopo aver fatto una misteriosa scoperta nel loro pianeta natale, iniziano un avventuroso viaggio in una galassia strana e piena di pericoli.

Nel cast ci sono Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost. Oggi escono i primi due episodi, mentre i successivi saranno disponibili ogni settimana.

Chi è in vena di grandi classici, invece, può recuperare sempre su questa piattaforma il film Die Hard, poliziesco degli anni Novanta che torna ciclicamente popolare nel periodo delle feste.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su NOW sono disponibili da fine novembre tutte le puntate del noir Dostoevski, intensa serie Sky Original e la prima firmata dai Fratelli D’Innocenzo, con protagonista Filippo Timi. Presentata in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino a inizio 2024, da pochi giorni è disponibile anche in streaming.