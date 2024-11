Trama e cast del nuovo thriller Prime Target

Fonte foto: Apple Tv+

Sono Leo Woodall e Quintessa Swindell – lui già noto per The White Lotus e One Day, lei per Black Adam e In Treatment – i protagonisti della nuova serie tv Prime Target, in arrivo all’inizio del 2025 su Apple TV+. Creata dal premiato Steve Thompson, che ha messo la firma in passato su titoli come Sherlock e Vienna Blood, si tratta di un conspiracy thriller prodotto per Apple TV+ da New Regency con la Scott Free Productions di Ridley Scott.

Il cast completo di Prime Target

Oltre ai due protagonisti già citati, nel cast della serie tv in otto episodi ci sono Stephen Rea (già in The Crying Game), il candidato ai BAFTA David Morrissey (Sherwood, The Walking Dead), la vincitrice dell’Emmy Martha Plimpton (The Regime) e la vincitrice del BAFTA Sidse Babett Knudsen (Borgen).

Tra gli interpreti figurano anche il candidato ai SAG Award Jason Flemyng (visto in Il curioso caso di Benjamin Button), il candidato ai BAFTA Harry Lloyd (Game of Thrones), Ali Suliman (già in Tom Clancy’s Jack Ryan e Paradise Now), Fra Fee (Rebel Moon, Hawkeye) e Joseph Mydell (The Eternal Daughter).

Ed Rubin è executive producer per New Regency insieme a Beth Pattinson, Emma Broughton, Yariv Milchan, Arnon Milchan e Michael Schaefer. Marina Brackenbury è executive producer per Scott Free Productions con David W. Zucker e Scott. Anche Laura Hastings-Smith ha il ruolo di executive producer con il celebre autore e regista Brady Hood (noto per Top Boy e Great Expectations). Hood ha anche diretto tutti gli otto episodi.

La trama di Prime Target: di cosa parla

La trama di Prime Target ruota attorno a un brillante giovane laureato in matematica, Edward Brooks (interpretato da Woodall), che è sul punto di fare una “scoperta” molto importante: se riesce a trovare uno schema nei numeri primi, avrà la chiave di tutti i computer del mondo.

La sua idea è ancora solo una teoria e deve prendere forma, eppure il giovane si rende presto conto che c’è già qualcuno che prova a distruggerla: un nemico invisibile da cui deve difendersi.

La situazione è tesa e fa sì che la sua strada incroci quella di Taylah Sanders, un’agente della NSA (interpretata da Swindell) a cui è stato assegnato il compito di osservare e riferire sul comportamento del giovane matematico.

Insieme, i due iniziano a svelare i contorni della preoccupante cospirazione di cui Edward è il centro.

One equation could bring it all down. Your first look at Leo Woodall and Quintessa Swindell in #PrimeTarget, a new conspiracy thriller coming to Apple TV+ January 22. pic.twitter.com/TyqWGA9qEl — Apple TV (@AppleTV) October 24, 2024

Quando esce Prime Target in streaming

I primi due episodi della serie tv Prime Target escono in streaming su Apple Tv+ il 22 gennaio 2025. È prevista l’uscita di una puntata a settimana, ogni mercoledì, fino al finale di stagione che sarà disponibile dal 5 marzo 2025.