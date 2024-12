La "regina degli scacchi" Anya Taylor-Joy protagonista di una nuova serie

Fonte foto: Netflix

Celebre tra le altre cose per la serie La regina degli Scacchi e per il più recente film Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy sarà la protagonista di Lucky, nuova miniserie drammatica in lavorazione a Apple TV+. L’annuncio è stato fatto in questi giorni. Creata da Jonathan Tropper, la serie è prodotta esecutivamente da Reese Witherspoon ed è basata sull’omonimo romanzo bestseller di Marissa Stapley.

La trama: di cosa parla Lucky

In Lucky Taylor-Joy interpreta una giovane donna che si è lasciata alle spalle la vita criminale in cui era cresciuta anni prima. Ora però deve abbracciare il suo lato più oscuro un’ultima volta nel disperato tentativo di sfuggire al suo passato una volta per tutte.

Il romanzo da cui è tratta la serie tv è uscito nel 2021 ed è stata una delle letture del BookClub di Witherspoon. «Il Reese’s Book Club è iniziato con l’obiettivo di approfondire le connessioni: con le storie, con i narratori e con la comunità che stiamo costruendo», ha affermato Reese Witherspoon in una nota stampa.

«È incredibilmente gratificante poter amplificare queste storie incentrate sulle donne e le loro autrici, vedere la nostra comunità connettersi con loro e poi vederle assumere una vita completamente nuova sullo schermo. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Apple TV+ e l’incomparabile Anya Taylor-Joy, oltre al nostro brillante creatore Jonathan Tropper e la sua meravigliosa co-showrunner Cassie Pappas, per portare davanti al pubblico questa serie avvincente, basata sul fantastico romanzo di Marissa Stapley, in tutto il mondo».

Questa nuova serie tv è solo l’ultimo tassello del percorso di Apple TV+ con Hello Sunshine, la casa di produzione di Reese Witherspoon. Altri titoli frutto di questa collaborazione sono ad esempio le serie tv The Morning Show, di cui si attende la stagione 4; The Last Thing He Told Me, di cui si sta lavorando la stagione 2, e Surface, di cui si attende la stagione 2 nel 2025.

Il cast della serie Lucky

Come detto, la protagonista sarà la pluripremiata Anya Taylor-Joy – che prossimamente il pubblico vedrà anche in The Gorge (film in uscita nel 2025 su Apple TV+) e Sacrifice. L’attrice è anche produttrice esecutiva. Al momento il resto del cast non è ancora noto.

Il co-showrunner, sceneggiatore ed executive produced Jonathan Tropper ha lavorato anche a Your Friends & Neighbors (che esce nel 2025 su Apple TV+), See e The Adam Project. Cassie Pappas ha invece già messo la firma su titoli come Silo e Griselda.

Quando esce Lucky in streaming

Non è ancora stata indicata una data di uscita di Lucky su Apple Tv+.