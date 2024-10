Fonte foto: Amazon

Acquistare un sistema di allarme per proteggere la propria abitazione non è un discorso semplice e oltre ai prezzi spesso molto alti, bisogna calcolare anche lo stress del dover montare impianti complicati che, spesso, richiedono l’intervento di un tecnico esterno, cosa che comprende un ulteriore prezzo da pagare.

La soluzione al problema arriva da Ring, l’azienda di proprietà di Amazon, che offre diversi kit che si adattano perfettamente a ogni contesto abitativo, come il Kit Ring Alarm S, ad esempio, sviluppato appositamente per le case più piccole.

Grazie alle offerte sull’e-commerce, è possibile acquistare questo sistema di allarme a un prezzo davvero irripetibile con inclusa anche la Ring Alarm Indoor Camera, così da avere una misura di protezione in più spendendo davvero pochissimo.

[amazon box="B0BVP6G1SZ" title="Kit Ring Alarm versione S – Sistema di allarme per interni – Con Ring Alarm Indoor Camera" no-description

Kit Ring Alarm – S con indoor camera: scheda tecnica

Il Kit Ring Alarm in versione S è un sistema di allarme destinato agli interni, la soluzione ideale per case con 1 camera da letto.

In questo pacchetto infatti, sono inclusi 6 pezzi: la centralina base, un tastierino, un sensore di contatto, un sensore di movimento e un amplificatore di segnale WiFi. Per questa offerta abbiamo anche la Ring Alarm Indoor Camera (di seconda generazione) una telecamera dalle dimensioni davvero contenute che può essere installata praticamente ovunque, basta collegarla a una presa di corrente e il gioco è fatto.

Anche l’installazione del kit di allarme è davvero intuitiva e non serve fare altro che scaricare l’app ufficiale Ring e seguire la procedura guidata, montando il sensore di contatto su porte e finestre e posizionando il sensore di movimento dove serve, così da ricevere prontamente le notifiche sul proprio smartphone e tenere sotto controllo la propria abitazione anche da remoto.

Inoltre, è possibile aggiungere in qualsiasi momento altri sensori di movimento, sensori di contatto o qualsiasi altro dispositivo compatibile, così da espandere ulteriormente le potenzialità del Ring Alarm e adattarlo facilmente alle proprie esigenze e a ogni contesto abitativo.

Anche il funzionamento è davvero intuitivo ed è possibile inserire o disinserire il sistema di allarme usando semplicemente l’applicazione ufficiale Ring Alarm, anche lontano dalla propria abitazione. Importante ricordare anche che l’allarme è compatibile con tutti i dispositivi con Alexa (inclusi gli smart display di Amazon) e possono essere, dunque, utilizzati anche con i comandi vocali.

Infine, è anche possibile sottoscrivere l’abbonamento facoltativo Ring Protect Plus (10 euro al mese o 100 euro all’anno) e avere accesso ad altre funzionalità come il monitoraggio assistito che in caso di emergenza permette di avvisare i propri contatti e il backup cellulare che garantisce il funzionamento del Ring Alarm anche in caso di interruzione del WiFi.

Kit Ring Alarm – S con indoor camera: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Kit Ring Alarm – S è di 249,99 euro a cui bisogna aggiungere altri 159,99 euro per acquistare anche la Ring Alarm Indoor Camera. Per fortuna, però, grazie alle offerte Amazon per i prossimi giorni è possibile portare a casa tutti questi dispositivi per la sicurezza domestica a 159,99 euro, uno sconto davvero irripetibile che va colto al volo e senza pensarci troppo.

[amazon box="B0BVP6G1SZ" title="Kit Ring Alarm versione S – Sistema di allarme per interni – Con Ring Alarm Indoor Camera" no-description