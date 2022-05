La fantastica signora Maisel 5: ecco chi torna nel cast

Nella quinta e ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, La fantastica signora Maisel, un personaggio tonerà a fare parte del cast e diventerà importante nella vita di Midge. La notizia è stata diffusa recentemente, a due mesi di distanza dalla fine della quarta stagione andata in onda su Prime Video.

La serie tv comica è scritta e diretta da Amy Scherman-Palladino e Daniel Palladino, che è anche executive producer, e si avvia verso la conclusione definitiva (la quinta stagione potrebbe uscire nel 2023) dopo aver conquistato numerosi primati. The Marvelous Mrs. Maisel è stata infatti la prima serie degli Amazon Studios a essere commissionata per più stagioni, ha vinto 20 premi Emmy e ha ricevuto 54 nomination solo per le prime tre stagioni. Tra l’altro Amy Sherman-Palladino è stata la prima persona a essere premiata con un Emmy sia per Comedy Writing sia per Comedy Directing nella stessa edizione.

Il cast: il ritorno di Reid Scott

Nel cast di La fantastica signora Maisel 5 torneranno ovviamente tutti i personaggi principali della serie, a partire dalla vulcanica protagonista Miriam Maisel, detta Midge, interpretata da Rachel Brosnahan. C’è però un personaggio maschile che non solo è stato riconfermato per la stagione finale, ma è stato anche “promosso" nel cast regolare.

Ciò significa potrebbe essere presente in quasi tutte le puntate: è lecito immaginare che avrà un ruolo importante nel futuro della protagonista. Parliamo di Gordon Ford, interpretato da Reid Scott, il conduttore di un talk show serale già visto in quattro episodi della quarta stagione.

Cosa succede in La fantastica signora Maisel 4

Nella quarta stagione de La fantastica signora Maisel 4, Midge vive le conseguenze del licenziamento dal tour di Shy Baldwin e si esibisce come comica in un locale illegale di spogliarelli.

Nel finale della quarta stagione (attenzione, spoiler!), Lenny Bruce, con il quale Miriam ha trascorso una notte d’amore, la spinge a uscire dalla comfort zone e a puntare in alto, perché solo accettando la possibilità del fallimento potrà diventare una grande comica.

In che modo Gordon Ford si inserisce nella trama? Prima di tutto, grazie al lavoro della sua agente Susie, a Miriam si prospetta la possibilità di essere ospite di Gordon in tv. L’opportunità è notevole, eppure sfuma: il manager dello show dovrebbe infatti prima vedere un’esibizione di Midge dal vivo, ma non può essere invitato nel locale di spogliarelli dove la comica lavora.

Inoltre, dopo la discussione tra Lenny e Midge in merito al futuro professionale di quest’ultima, la donna si incammina per strada mentre imperversa una bufera di neve e si trova improvvisamente di fronte a un enorme banner pubblicitario. È un cartellone del Gordon Ford Show sul quale capeggia la profetica scritta “Vai avanti".

È questo il finale della quarta stagione e, sapendo che il personaggio di Gordon Ford tornerà nel quinto capitolo con un ruolo più importante, è facile intuire che il futuro della protagonista andrà proprio nella direzione suggerita dal provvidenziale cartellone.

