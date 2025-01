Tutto su Running Point, la serie comedy Netflix nel mondo del basket

Sarà Kate Hudson (già vista in Glass Onion: A Knives Out Mystery) una delle protagoniste di Running Point, nuova serie comedy ideate da Mindy Kaling e ambientata nel mondo del basket statunitense. L’attrice vincitrice del Golden Globe e candidata agli Oscar vestirà infatti i panni di Isla Gordon, una executive di Los Angeles che si ritrova inaspettatamente a capo del business di famiglia: ovvero, una delle più celebri squadre della NBA.

Prodotta esecutivamente dalle già citate Hudson e Kaling (già nota per Never Have I Ever), la serie tv inizia quando uno dei fratelli di Isla, che è l’unica figlia femmina dei genitori, è costretto a rassegnare le dimissioni da presidente dei Los Angeles Waves, un’immaginaria squadra di basket americana.

Isla si ritrova così in prima posizione per raccogliere l’eredità di famiglia, e diventa presidente. In questo ruolo per lei nuovo dovrà dimostrare di avere la stoffa necessaria e di essere la persona giusta per questo lavoro ai suoi scettici fratelli, al consiglio e anche alla più vasta comunità di sportivi che ruota attorno alla squadra e al mondo del basket. Un mondo che, come spesso accade in altri sport, è a netta predominanza maschile.

Oltre a Hudson, il cast di Running Point include Scott MacArthur e Drew Tarver nei panni dei fratelli della protagonista.

MacArthur è Ness Gordon: ex giocatore dalla brevissima carriera da professionista, emotivamente sensibile, è il general manager dei Los Angeles Waves e brama una posizione di rilievo per impressionare fratello e sorella.

Tarver invece è Sandy Gordon, CFO della squadra. Pessimo negli sport e decisamente poco atletico, l’uomo è determinato a dimostrare alla sua famiglia che può fare parte del business portando dei risultati.

Max Greenfield è Lev Levy: pediatra, è il fidanzato di Isla ed è pronto a supportarla entusiasticamente. Brenda Song invece è a capo dello staff della squadra. Nata e cresciuta a Chicago ed ex compagna di collega di Isla, è dura, temibile e divertente, oltre che ben coscia degli equilibri delicati all’interno della famiglia Gordon.

Nel cast, nei panni di vari membri dello staff dei Waves, ci sono anche Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Keyla Monterroso Mejia e Roberto Sanchez.

La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Kaling, Ike Barinholtz e David Stassen. Stassen è anche showrunner. Anche il presidente e co-proprietario dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss e la manager dei progetti speciali della squadra Linda Rambis sono executive producers.

