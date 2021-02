La mascherina FFP3 Made in Italy che comandi con lo smartphone

Tutti oggi indossiamo una mascherina per proteggerci dal Covid-19, molti lo facevano anche prima per proteggersi dallo smog nelle grandi città italiane. Ad entrambe le categorie di persone si rivolge l’ultima invenzione Made in Italy, frutto di due anni di ricerca della startup Narvalo, spin-off del Politecnico di Milano: si chiama Urban Active Mask ed è, in estrema sintesi, una mascherina FFP3 smart.

La mascherina fa il paio con una app per smartphone, che serve sia per monitorare l’aria respirata che per gestire la caratteristica peculiare di questo dispositivo: al posto della valvola di espirazione, presente normalmente sulle FFP3 per migliorare il comfort, è presente una ventola attiva che può lavorare in autonomia o in base a precisi parametri che l’utente sceglie e imposta tramite l’app. Tra i vantaggi di questa soluzione ce n’è uno che farà felici molte persone: non fa appannare gli occhiali da vista o da sole.

Come funziona la mascherina smart

Questa mascherina è composta da tre parti: quella filtrante vera e propria, intercambiabile, la struttura in tessuto che la ospita e propria e la elettronica che gestisce le funzioni smart e la ventola. La parte filtrante è costruita in Italia da BLS ed è certificata FFP3, quindi ha un livello di filtrazione superiore al 99% (virus e batteri, inquinamento, pollini e altri allergeni presenti nell’aria). Per tanto è a tutti gli effetti un DPI.

A questo dispositivo si aggiunge una ventola, una piccola batteria e dell’elettronica per gestire il tutto via app. Con le impostazioni di default la ventolina agisce in autonomia, ottimizzando il flusso d’aria in base ai parametri ambientali rilevati. Questo la rende utile, insieme all’app, anche per fare sport all’aperto in luoghi molto inquinati come i centri urbani.

Come funziona l’app per smartphone

L’app per smartphone della mascherina smart di Narvalo assomiglia molto ad una app di fitness: tramite essa possiamo monitorare la nostra frequenza respiratoria e, allo stesso tempo, la qualità dell’aria intorno a noi (prima del filtraggio).

L’app legge anche la nostra posizione tramite il GPS dello smartphone, permettendo quindi di associare un percorso al tracciato respiratorio e a quello della qualità dell’aria. Gli sportivi troveranno utile questa funzione, perché offre loro molte informazioni sul loro allenamento ma anche su dove è più salubre allenarsi all’aperto.

Chi non è sportivo, ma è un semplice “urban commuter” che usa la mascherina nel tragitto casa-lavoro, invece, la troverà soprattutto comoda per via della ventola integrata.