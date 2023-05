La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, il primo spinoff di Bridgerton, ha rapidamente conquistato il pubblico di Netflix scalando la classifica dei contenuti più visti della piattaforma. La serie tv, firmata sempre dell’ideatrice e produttrice esecutiva Shonda Rhimes, è un prequel interamente dedicato alla regina Carlotta, in particolare al suo ingresso a corte e alla storia d’amore con re Giorgio. Dato il notevole successo riscosso tra i fan, non stupisce che abbia iniziato a circolare insistentemente una domanda: La regina Carlotta avrà una seconda stagione?

La regina Carlotta 2: anticipazioni

La domanda è stata posta direttamente a Shonda Rhimes. La prima stagione della serie La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton è composta da sei episodi e ha per protagonisti India Amarteifio e Corey Mylchreest, alias Carlotta e Giorgio III, raccontati nei primissimi passi della loro vita insieme. La storia non ha in realtà un finale aperto, per come è raccontata. Però ci sono molti anni tra questo momento e quello ritratto nella serie Bridgerton, dove Carlotta è ormai adulta e re Giorgio III sostanzialmente assente a causa della sua malattia. Una eventuale seconda stagione del prequel potrebbe raccontare quindi cosa accade nel mezzo.

Shonda Rhimes si è detta aperta alla possibilità di una seconda stagione, per la verità senza grande entusiasmo. Al momento però non c’è ancora alcun progetto concreto. «Ci sono state domande, ma non ne ho ancora parlato. Potrei vivere con Carlotta e Giorgio per sempre, ma abbiamo raccontato una storia molto specifica e delimitata che penso sia una storia completa di questo amore complicato e imperfetto. Ma non escludo nulla perché non si sa mai», ha detto la produttrice in un’intervista a Entertainment Weekly.

Una certa apertura è arrivata anche da alcuni membri del cast. Arsema Thomas, l’attrice che interpreta Lady Danbury da giovane, ha detto: «Se ricevessi una chiamata per interpretarla di nuovo, accetterei». «Mi piacerebbe assolutamente fare di nuovo qualcosa nel regno», ha dichiarato invece Amarteifio.

Bridgerton: ci saranno nuovi spinoff?

Regina Carlotta a parte, in realtà non è escluso che possano essere realizzati altri spinoff di Bridgerton, serie della quale al momento si attende la terza stagione (che potrebbe uscire tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024).

Intervistata da IMDb, Shonda Rhimes ha infatti commentato: «Non stavo necessariamente pensando a questo progetto come a uno spinoff di Bridgerton quando ho iniziato a raccontare la storia, semplicemente perché Regina Carlotta è davvero unica. Ma ho anche incluso le storie di Lady Danbury. E si può incontrare Violet da giovane. E penso che Violet sia affascinante. E lì c’è una storia da raccontare».

Nella serie originale Lady Violet Bridgerton è la matriarca della famiglia Bridgerton: vedova, è la madre degli otto fratelli e sorelle Bridgerton, tra cui Daphne e Anthony.