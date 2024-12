Un giallo da risolvere alla Casa Bianca: l'ultima novità di Shondaland

Dopo Bridgerton, la nuova serie di Shonda Rhimes racconta le indagini per risolvere un misterioso omicidio alla Casa Bianca: chi c’è nel cast e quando esce in streaming

Fonte foto: Erin Simkin/Netflix

Un giallo avvincente ambientato nella villa più famosa del mondo, la Casa Bianca. Così Netflix presenta l’ultima novità targata Shondaland, ovvero la serie tv The Residence in arrivo prossimamente in streaming. La casa di produzione di Shonda Rhimes ha già messo la firma su altre serie tv Netflix di successo come Bridgerton e Inventing Anna. Questa volta non ci sono balli a corte né truffatrici da smascherare, ma un mistero da risolvere con l’aiuto di una detective eccentrica.

The Residence, la nuova serie di Shonda Rhimes

The Residence, come accennato, sarà una serie tv mistery murder, con un tocco di comicità, sulle indagini intorno a un omicidio avvenuto all’interno della Casa Bianca.

«132 stanze. 157 sospettati. Un cadavere. Una detective estremamente eccentrica. Una cena di stato disastrosa», recita la sinossi ufficiale di Netflix, che definisce The Residence «un giallo demenziale ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e nel retro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico della villa più famosa del mondo».

Paul William Davies (Scandal e For the People) è showrunner e produttore esecutivo della serie insieme a Rhimes e Betsy Beers. The Residence, ha detto Davies a Netflix, «è divertente, pieno di suspense, intelligente, totalmente farsesco in alcuni punti, genuinamente romantico in altri».

Il libro da cui è tratta la serie The Residence

Gli otto episodi di The Residence si ispirano al libro di nonfiction di Kate Andersen Brower dal titolo “The Residence: Inside the Private World of the White House”, uscito nel 2015. Al momento non esiste un’edizione italiana.

Il libro racconta di alcune famiglie che hanno abitato alla Casa Bianca, dai Kennedy e Reagan ai Clinton e Obama, ma dal punto di vista dei loro dipendenti.

«Una delle cose che mi ha davvero colpito leggendo il libro di Kate Brower, da cui tutto ha avuto inizio, è stata la pura teatralità di tutto ciò», ha detto Paul William Davies. «Le persone usano spesso il termine piano di sopra/piano di sotto per descrivere la vita in queste grandi case come la Casa Bianca, ma in realtà lo pensavo più in termini di onstage/backstage».

Il cast e la prima foto di scena di The Residence

Netflix ha da poco annunciato il cast della nuova serie tv. La protagonista, la detective Cordelia Cupp sarà interpretata dall’attrice Uzo Aduba, nota soprattutto per la serie Orange Is the New Black e più recentemente per Painkiller. Al suo fianco c’è Randall Park nei panni di uno scettico agente dell’FBI.

«Ciò che rende Cordelia parte del catalogo delle eroine di Shondaland è che è forte, non usa mezzi termini, è se stessa in modo incorreggibile», ha detto Aduba a Netlix.

Nel cast di The Residence ci sono poi Giancarlo Esposito (noto per Better Call Saul), Al Franken (Saturday Night Live), Andrew Friedman (Better Call Saul), Julian McMahon (FBI: Most Wanted), Edwina Findley (già in The Wire), Molly Griggs (Dr. Death) e Jason Lee (My Name Is Earl).

Tra gli interpreti ci sono anche Ken Marino (Party Down), Al Mitchell (Stranger Things), Dan Perrault (Strays), Bronson Pinchot (Beverly Hills Cop: Axel Foley), Susan Kelechi Watson (This Is Us), Isiah Whitlock Jr. (Your Honor), Mary Wiseman (Star Trek: Discovery), Spencer Garrett (Bombshell) e molti altri.

Nel cast, nei panni di sé stessa, c’è anche la cantante e attrice Kylie Minogue.

Ecco un primo sguardo a The Residence, con Uzo Aduba e Randall Park 👀

Prodotto da Shondaland, The Residence è un giallo avvincente che segue le vicende dell’eclettico staff della Casa Bianca, la villa più famosa del mondo, in arrivo su Netflix il 20 marzo! pic.twitter.com/EaQH10xHE4 — Netflix Italia (@NetflixIT) December 10, 2024

Quando esce The Residence

La serie The Residence esce su Netflix il 20 marzo 2025.