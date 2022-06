L'amore proibito di My Policeman

Un amore proibito, la paura di essere se stessi, il cambiamento delle convenzioni sociali e infine un’ultima occasione per riparare ai danni del passato. C’è tutto questo e molto altro ancora nel film My Policeman, che sarà disponibile in streaming su Prime Video entro la fine di quest’anno.

Diretto da Michael Grandage e scritto da Ron Nyswaner, My Policeman è particolarmente atteso dagli spettatori per via del cast, che include il celebre cantautore e attore Harry Styles. Ex membro della boy band One Direction, Styles nel 2017 ha avviato una fortunata carriera da solista ed è un sostenitore dalla comunità LGBTQ+. Nel film recitano anche Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson e Rupert Everett. Prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey e Philip Herd, il film ha tra gli executive producer Michael Grandage, Michael Riley McGrath e Caroline Levy.

Di cosa parla My Policeman: la trama

My Policeman racconta il commovente intreccio sentimentale tra i tre protagonisti: il poliziotto Tom (interpretato da Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson). Il film è ambientato nella Gran Bretagna degli anni ’50, epoca in cui l’omosessualità era illegale. Per questo motivo, quando Tom e Patrick si incontrano per caso e capiscono immediatamente di essere attratti uno dall’altro, iniziano una relazione che mantengono segreta. Nel frattempo, Tom per salvare le apparenze sposa Marion, che è innamorata di lui da molto tempo.

Il film, che dura 113 minuti, mostra gli stessi protagonisti anche negli anni ’90, questa volta interpretati da Linus Roache (Tom), Gina McKee (Marion) e Rupert Everett (Patrick). I tempi sono cambiati e i decenni trascorsi hanno attutito il dolore, lasciando spazio alla libertà e al perdono. Forse, allora, c’è un’ultima possibilità di riparare i danni del passato…

Il romanzo da cui è tratto il film

Il film è tratto dal libro My Policeman di Bethan Roberts, uscito per la prima volta in Inghilterra nel 2012 e arrivato in Italia solo nel 2021 con il titolo My policeman. Storia di un amore impossibile (traduzione di Maria Luisa Cantarelli, edizione Sperling & Kupfer). Il romanzo è ispirato alla storia vera dello scrittore E.M. Forster, che ebbe una lunga e segreta relazione con il poliziotto Bob Buckingham, che era sposato con una donna.

L’adattamento cinematografico, che è stato annunciato e girato nel 2021, manterrà la stessa struttura del libro. L’inizio sarà quindi una scena di Tom, Patrick e Marion da anziani, negli anni ’90, e da qui si procede poi con il racconto dei 40 anni precedenti.

Quando esce My Policeman

Il film My Policeman sarà disponibile su Prime Video dal 4 novembre 2022.

Iscriviti a Prime Video per vedere My Policeman