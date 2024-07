Emily in Paris 4: nel cast ci sono (a sorpresa) anche alcuni italiani

Fonte foto: Netflix/X

Come era già stato immaginato dai fan più attenti, e come è stato in seguito confermato da Netflix, la quarta stagione di Emily in Paris si allontanerà per un po’ dalla capitale francese e arriverà in Italia, nello specifico a Roma. L’ultima novità è che un po’ di Italia sarà presente anche nel cast dei nuovi episodi. Netflix ha infatti appena annunciato che accanto alla protagonista Lily Collins, alias Emily Cooper, ci saranno anche le new entry Raoul Bova ed Eugenio Franceschini .

Raoul Bova ed Eugenio Franceschini in Emily in Paris

Raoul Bova nella quarta stagione di Emily in Paris interpreta Giancarlo, un regista pubblicitario romano di successo, sicuro di sé e pieno di charme. È l’ex professore di cinema di Sylvie.

Eugenio Franceschini invece veste i panni Marcello. Imprenditore, anche lui è originario di Roma, è schietto e sicuro di sé. Concreto ma mai appariscente, amante delle cose semplici, è molto vicino alle radici dell’azienda di famiglia.

Le new entry nel cast di Emili in Paris 4

Ma le novità nel cast non finiscono qui. Tra le new entry c’è anche Thalia Besson, che interpreta Genevieve, la figlia ventenne che Laurent ha avuto da una passata relazione. La ragazza si è appena trasferita da New York a Parigi per avviare la sua carriera.

Entusiasta e brillante, Genevieve lega subito con Emily, che è felice di avere un’americana espatriata a cui fare da mentore. Le somiglianze tra le due, però, potrebbero complicare la vita di Emily sia a livello professionale che personale.

Rupert Everett (visto recentemente in Napoleon, My Policeman e The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde) entra invece nel cast nel ruolo di Giorgio Barbieri, proprietario di uno studio di interior design a Roma. Amico di Sylvie da decenni, è l’anima di ogni festa.

Infine, Anna Galiena interpreta Antonia Muratori, ovvero la madre di Marcello. Capa dell’azienda di famiglia, a cui tiene fede anche in tempi incerti, la donna è il punto di riferimento della comunità che costituisce il piccolo paese in cui vive.

Qui alcune nuove foto del cast in anteprima:

Nuove foto e nuovi personaggi per la quarta stagione di Emily in Paris❤️‍🔥

La prima parte arriverà su Netflix il 15 agosto, la seconda il 12 settembre! pic.twitter.com/pSGTsFdizQ — Netflix Italia (@NetflixIT) July 18, 2024

Oltre a Collins, nel cast della quarta stagione tornano anche Philippine Leroy-Beaulieu (nei panni di Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie).

Di cosa parla Emily in Paris 4

Nella quarta stagione Emily prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma la situazione è complicata: Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex e le peggiori paure di Alfie su loro due sono state confermate. Eppure, la chimica tra la protagonista e Gabriel è innegabile…

Intanto, Sylvie deve sciogliere un nodo del suo passato per salvare il suo matrimonio e ci sono cambiamenti in vista per il personale dell’Agence Grateau. Mindy e la band, invece, si preparano per l’Eurovision, ma restano a corto di fondi.

Emily in Paris 4 in streaming

Creata, scritta e prodotta esecutivamente da Darren Star, la stagione 4 di Emily in Paris sarà disponibile in due parti: i primi cinque episodi escono su Netflix il 15 agosto 2024, gli ultimi cinque il 12 settembre 2024.