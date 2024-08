Dove vedere i film con Harry Styles in streaming

Fonte foto: Netflix/X

Harry Styles ha raggiunto il successo internazionale come membro più giovane degli One Direction, ma negli ultimi anni lo ha mantenuto, oltre che con la sua carriera da solista avviata ufficialmente nel 2017, anche mettendo in fila un paio di film particolarmente riusciti.

Ma quante e quali sono le opere cinematografiche in cui Harry Styles ha un ruolo da protagonista? Lasciando da parte i documentari legati alla sua carriera musicale (One Direction: This Is Us del 2013, One Direction: Where We Are del 2014 e Harry Styles: Behind the Album del 2017), ecco quali sono i film con Harry Styles e dove vederli in streaming.

Dunkirk

Uscito nel 2017 e diretto da Christopher Nolan, Dunkirk è stato l’esordio cinematografico vero e proprio per Styles. Nella trama interpreta un soldato di nome Alex che insieme ai compagni, nel maggio 1940, dopo l’invasione della Francia da parte della Germania nazista, attende di essere evacuato sulla spiaggia di Dunkerque.

Il film è attualmente disponibile in streaming su Prime Video e a noleggio su altre piattaforme, come Apple TV.

Eternals

Su Disney+ si può invece vedere invece Eternals, che è disponibile a noleggio anche su varie altre piattaforme di streaming. Il film è uscito nel 2021 e si colloca temporalmente dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame.

Nel corso della trama, gli Eterni a sono costretti a uscire dall’ombra e a riunire le forze per schierarsi contro i Devianti, antichi nemici dell’umanità.

Inseriamo il film in questa lista, ma non si può dire che Styles abbia un ruolo di rilievo: l’attore britannico appare infatti in una scena post credit nei panni di Eros.

Don’t Worry Darling

Decisamente più significativo è il ruolo di Styles nel film del 2022 Don’t Worry Darling (nella foto), diretto e interpretato da Olivia Wilde. Nel cast c’è anche Florence Pugh nei panni di Alice Chambers, ovvero la moglie di Jack, il personaggio interpretato da Styles.

La coppia vive in un quartiere residenziale: la donna, che fa la casalinga, con il tempo inizia a sospettare che ci sia qualcosa di misterioso e strano nel lavoro del marito.

Il film si può vedere su Netflix e a noleggio su altre piattaforme di streaming.

My Policeman

È disponibile su Prime Video invece My Policeman, uscito nel 2022 e diretto da Michael Grandage.

Adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico di Bethan Roberts, la trama racconta la storia d’amore illegale (siamo nell’Inghilterra degli anni Cinquanta) tra un poliziotto di nome Tom, interpretato da Styles, e il curatore di un museo Patrick, interpretato da David Dawson.

I prossimi film di Harry Styles

Harry Styles ha fatto diverse audizioni che non sono andate in porto, tra cui quella per il ruolo di Elvis per l’omonimo biopic di Baz Luhrmann.

Al momento non sono noti altri progetti cinematografici confermati che coinvolto l’attore e cantautore.