Blood of my Blood, le novità sul prequel di Outlander

Fonte foto: DFree / Shutterstock

Due storie d’amore struggenti, un nuovo epico capitolo. Così viene presentata al pubblico Blood of My Blood, serie prequel-spinoff di Outlander attesa questa estate in streaming. La storia racconta in modo parallelo le relazioni dei genitori di Jamie e di quelli di Claire, ovvero i protagonisti della popolare serie tv tratta dai romanzi di Diana Gabaldon e ormai giunta alla settima stagione, che è da poco andata in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW. È già noto da tempo che Outlander si concluderà con l’ottava stagione, le cui riprese sono terminate a settembre 2024.

Trama e trailer di Blood of My Blood

Starz, il canale che manderà in onda la serie negli Stati Uniti, ha diffuso recentemente il primo trailer di Outlander: Blood of My Blood. Il video è stato pubblicato poche ore prima dell’uscita del finale della settima stagione di Outlander, che in Italia è andato in onda il 17 gennaio 2025.

Come anticipato, la serie tv prequel racconta la storia d’amore tra Julia Moriston (interpretata da Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), e tra Ellen MacKenzie (Harriet Slater) e Brian Fraser (Jamie Roy), ovvero i genitori di Jamie e Claire. Nel primo caso siamo nelle Highlands scozzesi all’inizio del XVIII secolo, nel secondo nell’Inghilterra stravolta dalla Prima guerra mondiale.

Proprio come accade a Jamie e Claire (che hanno il volto di Sam Heughan e Caitriona Balfe), anche le due storie d’amore raccontate nel prequel di Outlander promettono di essere emozionanti, struggenti e intense, oltre che tormentate: diversi fattori interverranno infatti per ostacolare le due coppie di innamorati.

Il cast di Outlander Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood, la cui lavorazione è iniziata nel 2022, ha come showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, che è anche produttore esecutivo di Outlander. Sono produttori esecutivi sia della serie originale sia del prequel anche Ronald D. Moore, Maril Davis e Jim Kohlberg.

Oltre agli interpreti già citati, nel cast della nuova serie tv ci sono tra gli altri anche Tony Curran (già in Mary & George) nei panni di Simon Fraser, nonno paterno di Jamie; e poi Rory Alexander, Sally Messham, Sam Retford, Séamus McLean Ross, Conor MacNeill e Peter Mullan (già visto in Ozark).

Quando esce Outlander: Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood esce nell’estate 2025 negli Stati Uniti su Starz: la data esatta non è ancora stata annunciata. È probabile che la serie arrivi in seguito anche in Italia, come accaduto già con Outlander, ma sul tema non ci sono ancora notizie ufficiali.

A oggi non è ancora stata fissata una data di uscita ufficiale nemmeno per l’ottava e ultima stagione di Outlander. Anche questa arriverà prima negli USA su Starz e poi in Italia, presumibilmente sempre su Sky e in streaming su NOW. È plausibile che le nuove puntate escano tra la seconda metà del 2025 e l’inizio del 2026.