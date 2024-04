Candy, con lo sconto Amazon il prezzo della lavatrice è crollato

Fonte foto: Liudmila Chernetska / iStock

Candy è un brand che non ha certo bisogno di presentazioni. Capace di rinnovarsi negli anni, offrendo sempre prodotti di qualità, adattati alle ultime tecnologie. La lavatrice Candy con cestello da 7 chilogrammi ne è un esempio lampante. Un elettrodomestico smart che ben si inserisce nelle moderne smart home, che puoi gestire direttamente dall’applicazione e che ti fornisce utili consigli su quali programmi scegliere (ne hai a disposizione ben 16) in base alla tipologia del bucato.

Una lavatrice che oggi trovi in offerta anche a un prezzo davvero eccezionale. Il merito è dello sconto esagerato del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi meno di 300 euro. Per un elettrodomestico di questo genere si tratta di un affare da non farsi sfuggire. E in fatti le scorte stanno per terminare: mentre scriviamo ne sono rimaste solamente sei. Approfittane subito, prima che la promozione termini.

Lavatrice Candy 7 chilogrami

Lavatrice Candy: prezzo, offerta e sconto Amzon

Una lavatrice compatta e perfetta per chi ha poco spazio a disposizione. Oggi trovi la lavatrice Candy in offerta a un prezzo di 289,98 euro, con uno sconto di ben il 42% rispetto a quello di listino. La paghi quasi la metà, risparmiando più di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e le scorte stanno per terminare, quindi devi essere velocissimo ad approfittare di questa promozione.

Come per la maggior parte degli elettrodomestici, anche per questa lavatrice Candy, Amazon offre dei servizi extra. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre pagando 10 euro in più ottieni il disimballaggio di quello nuovo. Con una spesa di 20 euro, i tecnici, oltre a consegnarti la lavatrice, effettueranno anche l’installazione dell’elettrodomestico. Tutti questi servizi li trovi direttamente nella pagina prodotto sul sito di e-commerce.

Lavatrice Candy 7 chilogrami

Le caratteristiche della Lavatrice Candy CSS41272DWSE-11

La lavatrice Candy è un elettrodomestico smart, che ti permette di lavare i tuoi capi in modo del tutto "intelligente", consumando il giusto quantitativo di corrente e di acqua in base a cosa inserisci all’interno. Con un ottimo risparmio in bolletta.

La lavatrice Candy è a carica frontale, quindi inserisci comodamente il tuo bucato con il cestello che può ospitare vestiti, jeans, scarpe fino a un massimo di 7 kg. Potrai anche impostare la partenza ritardata, così da avere il bucato pronto da stendere quando ti è più comodo. La tecnologia NFC ti consente di gestirla anche tramite telefono: ti basterà solo avvicinare lo smartphone alla lavatrice per la trasmissione dei dati. Puoi impostare fino a 16 programmi diversi, quindi per tutti i tipi di tessuto, anche i più delicati. Ma non solo delicatezza, anche potenza: parliamo infatti di un ciclo di lavaggio da 1200 RPM.

Lavatrice Candy 7 chilogrami