Le città italiane dove Internet è più veloce

Anche quest’anno l’AGCOM, cioè l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha pubblicato il Resoconto campagna 2022 di Misura Internet Mobile, ossia l’analisi della velocità delle reti Internet disponibili nelle più grandi città italiane.

Le tipologie di misurazione sono state due, una di tipo statico e l’altra di tipo dinamico: per la prima, il valore medio della velocità in download è stato di circa 268 Mbps, mentre la velocità in upload è stata di circa 49 Mbps. I valori si abbassano quando si passa alla misurazione in movimento (dinamica), con una velocità media in download di circa 169 Mbps e di circa 39 Mbps in upload. Le elaborazioni complessive sono state svolte su tre operatori: TIM, Vodafone e Wind Tre, e rispetto allo scorso hanno evidenziano un significativo miglioramento nelle prestazioni dovuto al 5G che è oggi molto più diffuso.

Misurazioni velocità Internet: come funzionano

Le misurazioni condotte dalla Fondazione Ugo Bordoni sono state effettuate prendendo in considerazione tre operatori: TIM, Vodafone e WindTre poiché il requisito principale prevede che siano in grado di coprire con il loro servizio, almeno il 50% del territorio nazionale.

L’AGCOM ha effettuato rilevazioni dal 9 settembre al 25 novembre 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 in 45 città italiane. Il dispositivo usato per effettuare i test è stato un dispositivo Android, il Samsung Galaxy S21+ 5G.

Le misurazioni dinamiche sono state effettuate a bordo di un mezzo in movimento all’interno di diversi punti di rilevamento (way-point) o tra punti in città diverse (dinamiche extraurbane). In 35 città la modalità di rilevamento è stata solo di tipo dinamico e passando per way-point presso cui è stato adottato il medesimo criterio di misurazione usato per i punti statici.

Ove disponibili sia le reti 4G che quelle 5G, infine, sono state testate sempre le seconde, cioè l’opzione tecnicamente migliore a disposizione dell’utente.

La classifica delle città con internet più veloce

Proprio per quest’ultimo motivo lo scorso anno la classifica era notevolmente diversa e con valori di picco nettamente inferiori, vista la quasi assenza del 5G. All’epoca al primo posto c’era la città di Bari (download: 91 Mbps, upload 38 Mbps) a cui seguiva Torino (download: 82 Mbps upload 34 Mbps) e poi Milano (download 76 Mbps,uploadi 32 Mbps).

Quest’anno, grazie alle reti 5G molto più diffuse nelle grandi città, Bari scende in terza posizione e la classifica cambia così:

Milano: download a 357 Mbps, upload a 63 Mbps Torino: download a 315 Mbps, upload a 53 Mbps Bari: download a 291 Mbps, upload a 53 Mbps Bologna: download a 291 Mbps, upload a 43 Mbps Napoli: download a 251 Mbps, upload a 47 Mbps Firenze: download a 245 Mbps, upload a 49 Mbps Palermo: download a 215 Mbps, upload a 43 Mbps Roma: download a 205 Mbps e upload a 40 Mbps

La posizione molto bassa di Roma è probabilmente causata dalla particolarità urbanistica della città eterna: Roma, a differenza di Milano che è molto "concentrata", è distribuita su un territorio enorme, per di più collinare, ed è la città più abitata d’Italia. Ciò incide negativamente sulla velocità di trasmissione, in particolare nei test dinamici a causa della distanza tra i ripetitori telefonici.