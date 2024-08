MediaTek Helio G100 ufficiale: per chi non cerca il 5G

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

MediaTek ha presentato il nuovo processore Helio G100, un componente destinato ai telefoni di fascia media, caratterizzato essenzialmente da prestazioni bilanciate, consumi ridotti e, soprattutto, un costo decisamente accessibile.

Naturale evoluzione del MediaTek Helio G99, altro punto di riferimento del settore dei mid-range, questo chip riprende molto dal precedente modello, portando però anche diverse innovazioni come il nuovo MediaTek HyperEngine, per il gaming, e la compatibilità con sensori fotografici fino a 200 MP.

MediaTek Helio G100: specifiche tecniche

Il MediaTek Helio G100 viene realizzato con processo produttivo TSMC a 6 nm. Si tratta di un processore octa-core, con due core Cortex-A76 da 2,2 GHz e sei core Cortex-A55 da 2,0 GHz. La GPU è una Arm Mali-G57 MC2.

Con la modalità MediaTek HyperEngine, inoltre, il chip garantisce una serie di miglioramenti orientati al gaming. Con la gestione dinamica di CPU, GPU, ad esempio, questo componente consente di mantenere una buona fluidità in game, con un framerate stabile ma tenendo sotto controllo i consumi e le temperature.

Il processore, inoltre, è in grado di utilizzare anche le memorie RAM LPDDR4X fino a 4.266 Mbps e archiviazione 2.520×1.080.

Per i display è garantito il supporto fino alla risoluzione 2.520×1.080 con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz. Con la tecnologia Intelligent Display Sync di MediaTek, il chip è in grado di migliorare l’efficienza energetica regolando dinamicamente il refresh rate e attivando velocità più elevate solo quando realmente necessario, con un miglioramento dei consumi fino al 20%.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e la piena compatibilità con le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC. Non c’è, ovviamente, un modem compatibile con la rete veloce 5G e gli utenti che acquisteranno uno smartphone con questo chip dovranno accontentarsi di navigare in 4G.

Con la nuova Elevator Mode, il chip consente al modem cellulare di ristabilire una connessione in tempi più rapidi, anche quando si esce da spazi senza copertura.

Infine per quanto riguarda le fotocamere, questo processore è compatibile con sensori fino a 200 MP, con la promessa di foto diurne molto dettagliate e scatti notturni più nitidi. Inoltre il chip è compatibile anche con i sistemi a doppia fotocamera (16 + 16 MP) e lo zoom lossless in-sensor.

MediaTek Helio G100: su quali smartphone si può trovare

Al momento il nuovo MediaTek Helio G100 si trova unicamente sui Tecno Camon 30S Pro, uno smartphone di fascia intermedia che non è disponibile nel nostro paese e che, probabilmente, resterà esclusiva dei mercati orientali, visto che questo marchio non è mai arrivato nel nostro continente.

Tuttavia, già dalle prossime settimane potrebbero essere annunciati nuovi smartphone con a bordo questo chip che, essendo una versione migliorata del ben noto MediaTek Helio G99, potrebbe trovare posto su un gran numero di dispositivi di fascia intermedia dei brand più famosi come Oppo, Xiaomi, Realme e molti altri ancora.