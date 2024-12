Huawei FreeBuds Pro 4 e FreeClip, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha presentato due nuovi modelli di auricolari: le Huawei FreeBuds Pro 4 (in foto) che arrivano sotto il marchio Huawei Sound e le Huawei FreeClip che, in realtà, non sono una novità ma tornano in versione global anche nell’esclusiva colorazione Rose Gold.

Il primo modello rappresenta la naturale evoluzione delle precedenti Huawei FreeBuds Pro 3 presentate lo scorso anno e che sono andate a occupare direttamente la fascia più alta del mercato. L’altro prodotto spicca sicuramente per un design fuori dal comune, che richiama quello di un piercing e che gli utenti hanno già avuto modo di apprezzare anche in Italia.

Huawei FreeBuds Pro 4: scheda tecnica e prezzo

Huawei FreeBuds Pro 4 sono auricolari in-ear con driver dinamici da 11 mm. Le cuffiette sono compatibili con diversi codec ad alta risoluzione tra cui LDAC e quello proprietario di Huawei, chiamato L2HC 4.0 (sfruttabile solo dai device dell’azienda cinese con sistema operativo HarmonyOS 4) a garanzia di un audio Lossless fino a 2,3 Mbps.

La Cancellazione attiva del rumore (ANC), grazie ai nuovi algoritmi sviluppati dall’azienda cinese, garante un abbattimento del rumore ambientale migliore del 30% rispetto al precedente modello.

Non manca la modalità Trasparenza che utilizzando i microfoni in dotazione permette all’utente di percepire ciò che lo circonda, voci incluse, senza togliere le cuffie dalle orecchie. Inoltre, questi auricolari sono anche in grado di percepire i suoni dell’ambiente circostante regolando dinamicamente l’equalizzazione.

Anche in chiamata le Huawei FreeBuds Pro 4 sfruttano la conduzione ossea (per l’ascolto dell’audio attraverso le vibrazioni delle ossa del cranio) e i sofisticati algoritmi proprietari per abbattere i disturbi fino a 100 dB mettendo in evidenza la voce del parlante.

Sul fronte dell’autonomia Huawei garantisce fino a 6,5 ore di riproduzione per gli auricolari e fino a 33 ore con la custodia (senza ANC). Attivando la cancellazione attiva del rumore si scende a 4,5 ore per gli auricolari e a 22 con la custodia di ricarica.

Un discorso molto simile per le chiamate: senza ANC si ha un’autonomia di 4,5 ore mentre con la custodia di ricarica si arriva intorno alle 22 ore. Con ANC si scende a 3,5 ore per gli auricolari e 18 ore con la custodia.

Infine, è presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza dei soli auricolari alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Al momento, Huawei non ha ancora specificato la data d’uscita e il prezzo per il mercato italiano delle FreeBuds Pro 4 .

Huawei FreeClip, Rose Gold: scheda tecnica e prezzo

Le HuaweiFreeClip sono cuffiette open-ear con un esclusivo fattore di forma che comprende il Comfort Bean, la Acoustic Ball e il C-bridge.

Il Comfort Bean è la parte che viene posizionata dietro l’orecchio, ha una forma ergonomica e segue le curve del padiglione auricolare. L’Acoustic Ball si infila dentro l’orecchio e al suo interno ci sono i driver dual-magnet ad alta sensibilità da 10,8 mm. Il C-bridge è l’anello flessibile che unisce le due parti delle cuffiette e ne regola anche l’aderenza all’orecchio.

Grazie a questo design le due cuffiette sono intercambiabili e hanno canali audio autoadattivi, con la possibilità di essere indossate senza distinguere tra destra e sinistra.

Le HuaweiFreeClip sono compatibili con diversi codec ad alta risoluzione tra cui SBC, AAC e L2HC 2.0 (anche stavolta c’è bisogno di un device con sistema operativo HarmonyOS 4).

Per le chiamate troviamo una Modalità di cancellazione del rumore chiamata AI Crystal-Clear Call che permette di utilizzare i microfoni sugli auricolari e gli algoritmi AI per rilevare la voce durante le chiamate e isolarla dai rumori dell’ambiente circostante.

Per collegare le cuffiette allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) e gestirle poi dall’app AI Life.

Huawei dichiara di 8 ore di autonomia per i soli auricolari che salgono fino a 36 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Infine, le cuffiette sono certificate IP54 e sono dunque resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Le Huawei FreeClip sono già disponibili sul sito ufficiale a 169 euro, anche se l’inedita colorazione Rose Gold arriverà sul mercato in un secondo momento.