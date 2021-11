Le migliori serie da guardare su Sky

Nelle serate più buie e fredde di questa stagione è un vero piacere godersi una bella serie tv dal divano di casa, da soli o in compagnia. Che si preferisca il genere romantico, crime o di avventura, l’ampia offerta dei canali Sky garantisce l’imbarazzo della scelta e soddisfa i gusti di tutti gli spettatori.

Tra le serie tv in arrivo a dicembre 2021 c’è grande attesa per And Just Like That, il revival di Sex and The City. Su Sky Atlantic prosegue la messa in onda di Dexter: New Blood, che ha debuttato il 10 novembre riportando sul piccolo schermo il celebre serial killer Dexter Morgan. I telespettatori possono continuare a seguire anche le nuove appassionanti stagioni di Chicago Med, Fire e PD. Serve pazienza per la seconda stagione di Euphoria, invece, che debutterà solo il 10 gennaio 2022. Nell’attesa, ecco le serie tv più interessanti da guardare su Sky nelle prossime settimane.

I Misteri di Whitstable Pearl, dal 30 novembre

Pearl Nolan gestisce il ristorante Whitstable Pearl in una ridente località turistica, ma quando viene ritrovato il cadavere di un suo amico non può che vestire i panni dell’investigatrice e cercare di risolvere il mistero.

La serie tv è disponibile dal 30 novembre su Sky Investigation, anche on demand e su NOW.

And Just Like That, dal 9 dicembre

Le ragazze sono tornate! Tre delle iconiche protagoniste di Sex and The City, ovvero Carrie, Miranda e Charlotte (Kim Cattrall, che interpretava Samantha, non sarà presente) saranno di nuovo al centro della scena nel revival And Just Like That.

I dieci episodi saranno disponibili dal 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, in contemporanea con il debutto su HBO Max.

A casa tutti bene, dal 20 dicembre

Le vicende della famiglia Ristuccia, da 40 anni proprietaria del ristorante San Pietro a Roma, sono raccontate in A casa tutti bene, 8 episodi diretti da Gabriele Muccino, tratti dall’omonimo film del 2018 e presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma a ottobre.

La serie tv debutta su Sky Serie il 20 dicembre e sarà visibile anche in streaming su NOW.

Made For Love, dal 13 dicembre

La protagonista della serie tv statunitense Made For Love riesce a scappare da un matrimonio soffocante e scopre in seguito che il marito, un miliardario nel campo della tecnologia, ha impiantato nel suo cervello un sistema di tracciamento tramite il quale può controllare la sua posizione e le sue emozioni.

Gli 8 episodi saranno trasmessi su Sky Serie dal 13 dicembre.

Sky: le altre serie da vedere a dicembre