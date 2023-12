I modellini LEGO da regalare a Natale: sconti mai visti prima

Fonte foto: Amazon

Non solo per bambini. Chi pensa che le costruzioni LEGO siano "solamente" un giocattolo per i più piccoli non potrebbe commettere un errore più evidente. Da anni, infatti, la casa danese ha progettato e prodotto set di ogni tipo, anche per chi ha già più di qualche capello bianco in testa.

I set LEGO Technic sono un vero e proprio must have per tutti gli amanti dei celeberrimi mattoncini in plastica danesi. Uniscono, infatti, la passione per le costruzuioni con quella per la meccanica e l’alta tecnologia. Questi set, per i pochi che non lo sapessero, riproducono fedelmente mezzi da lavoro pesanti, motocicli (come la Vespa 125) e auto sportive di ogni genere. Delle idee regalo per Natale da non farsi scappare, viste le offerte disponibili oggi su Amazon: alcuni dei set più interessanti sono al loro minimo storico.

LEGO Technic Ford GT 2022 caratteristiche, sconto e prezzo finale

Composto da quasi 1.500 mattoncini in plastica, questo set permette di ricostruire in maniera fedele la Ford GT 2022, tra le più potenti supercar stradali mai prodotte dallo storico marchio statunitense. Un modello 1:12 che permette di riprodurre l’estetica e la meccanica della Ford GT 2022 con una precisione quasi assoluta. Sotto al cofano troviamo il motore V6 con pistoni mobili riproduce il funzionamento meccanico dell’autovettura statunitense. Tra le altre parti meccaniche funzionanti troviamo anche le sospensioni indipendenti e lo sterzo.

Un pezzo da collezione disponibile a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 20% è più conveniente che mai: risparmi decine di euro e lo paghi meno di 100 euro.

LEGO Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar caratteristiche, sconto e prezzo finale

Il set LEGO Technic Peugeot 9×8 24H Le Mans è un omaggio alla competizione motoristica più affascinante al mondo. Progettato per celebrare la centesima edizione della 24 ore di Le Mans, nasce dalla collaborazione tra i designer della casa danese e gli ingegneri Peugeot. Perfetta in ogni dettaglio, la Peugeot 9×8 24H Le Mans di LEGO monta un powertrain ibrido identico a quello reale e diverse componenti meccaniche perfettamente funzionanti.

Comprandola oggi la trovi al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto fisso del 34% sul listino: la paghi decine di euro in meno rispetto al prezzo di listino.

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 caratteristiche, sconto e prezzo finale

La Ferrari Daytona SP3 (quarto esemplare della LEGO Technic Ultimate Car Concept dedicata alle supercar più lussuose) si compone di quasi 4.000 mattoncini di plastica: un piccolo "colosso" con dettagli meccanici, funzionali ed estetici identici alla supercar di Maranello. Sotto il cofano troviamo la replica de motore V12 con pistoni mobili, collegato a un cambio sequenziale a 8 rapporti perfettamente funzionante. Il posteriore, invece, mostra il grande lavoro progettistico fatto dai designer danesi: le linee curve del modellino riprendono quasi alla perfezione quelle della Daytina SP3.

Un modellino unico nel suo genere oggi disponibile su Amazon a un prezzo a dir poco imperdibile. Lo sconto del 29% sul listino permette di risparmiare oltre 120 euro: non è mai stata così conveniente.

