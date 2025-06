Amazon, set Lego e smartphone al minimo storico: sconti fino al 90%

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le offerte del giorno di Amazon riservano sempre grandi sorprese. Sul sito di e-commerce ci sono ogni giorno nuove promo che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti più desiderati. Da oggi 19 giugno, ad esempio, ci sono smartphone, cuffie, computer e set Lego Technic in promo con sconti mai visti prima e in molti casi puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un’offerta che sicuramente cattura l’attenzione è quella che riguarda lo smartphone lowcost OSCAL Flat 2: grazie al triplo sconto di Amazon risparmi ben il 76% e lo paghi meno di 90 euro. Per gli amanti dei Lego, invece, trovi il set Lego Technic dedicato alla Ferrari SF-24 al minimo storico. Un’occasione irripetibile.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi da oggi su Amazon. Sono raccolte nella lista qui in basso e suddivise per categoria di prodotto. Per ogni promo trovi il link per accedere alla pagina sul sito di e-commerce e una breve descrizione tecnica. Non perdere questa occasione e approfitta dello svuota tutto Amazon.

Amazon, le offerte del 19 giugno

Smartphone

realme GT 7T. Calo di prezzo e minimo storico per il nuovo smartphone top di realme . Grazie allo sconto disponibile oggi su Amazon risparmi ben 150 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone unico nel suo genere grazie alla batteria da ben 6000 mAh che dura anche più di quarantotto ore con un utilizzo normale. Schermo ampio e con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore, fotocamera professionale da 50 megapixel. A questo prezzo è un vero affare.

e per il . Grazie allo sconto disponibile oggi su e puoi . Smartphone unico nel suo genere grazie alla che dura anche più di quarantotto ore con un utilizzo normale. Schermo ampio e con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore, fotocamera professionale da 50 megapixel. A questo prezzo è un vero affare. Galaxy S24 FE. L’affidabilità di Samsung a un prezzo alla portata di tutti. Il Galaxy S24 FE è in offerta su Amazon con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Uno smartphone con caratteristiche specifiche che lo rendono un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un telefono top di gamma. Schermo da 6,7 pollici, ottimo processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel.

è in su con uno e su quello di listino. Uno smartphone con caratteristiche specifiche che lo rendono un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un telefono top di gamma. Schermo da 6,7 pollici, ottimo processore Exynos di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. Motorola edge 50 Fusion. Rapporto qualità-prezzo unico e sconto del 43% . Offerta shock per il Motorola edge 50 Fusion , smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Scheda tecnica tutta da scoprire: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snadpragon 7s Gen2, batteria da 5000mAh e fotocamera professionale da 50 megapixel . Completo, versatile e super scontato.

. Offerta shock per il , smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Scheda tecnica tutta da scoprire: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snadpragon 7s Gen2, batteria da 5000mAh e . Completo, versatile e super scontato. OSCAL Flat 2. Triplo sconto e risparmi il 76% . Ecco una promozione incredibile che non puoi farti scappare. Da oggi trovi l’ Oscal Flat 2 con uno sconto fisso del 5% a cui aggiungere un primo coupon del 50% e un secondo buono sconto di 90 euro . In questo modo risparmi quasi 300 euro e lo paghi meno di 90 euro. Smartphone lowcost ma realizzato con molta cura: schermo grande, fotocamera affidabile e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Un’offerta lampo che non puoi farti sfuggire.

e . Ecco una promozione incredibile che non puoi farti scappare. Da oggi trovi l’ con uno a cui aggiungere un e un . In questo modo risparmi quasi 300 euro e lo paghi meno di 90 euro. Smartphone lowcost ma realizzato con molta cura: schermo grande, fotocamera affidabile e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Un’offerta lampo che non puoi farti sfuggire. realme Note 60. Ecco la miglior occasione di oggi per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone. Il realme Note 60 è disponibile con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 80 euro. Ideale per chi usa il telefono per chiamare, inviare messaggi sulle app social e di messaggistica, restare informati e scattare foto con una buona qualità. Nella parte posteriore, infatti, è presente una fotocamera da 32 megapixel che assicura scatti pieni di dettagli.

Lego Technic

LEGO Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24. Uno dei set LEGO Technic più acquistati degli ultimi mesi da oggi in offerta al minimo storico . Parliamo del LEGO Technic dedicato alla Ferrari SF-24 , monoposto 2024 di Formula 1 della Scuderia di Maranello. Pezzo da collezione che trovi scontato del 20% e al minimo storico. Funzionante in ogni elemento, è composto da 1361 pezzi. Divertimento per grandi e piccini.

più acquistati degli ultimi mesi da oggi in offerta al . Parliamo del dedicato alla , monoposto 2024 di Formula 1 della Scuderia di Maranello. Pezzo da collezione che trovi e al minimo storico. Funzionante in ogni elemento, è composto da 1361 pezzi. Divertimento per grandi e piccini. LEGO Technic McLaren P1. Altra occasione speciale per i fan dei set LEGO Technic. Da oggi su Amazon trovi sempre in offerta anche il LEGO Technic McLaren P1, auto da corsa dell’azienda britannica. Copia fedele dell’auto originale, è composta da ben 3893 pezzi e all’interno trovi anche la scheda ufficiale della vettura. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Cuffie

Sony WH-CH520. Sconto del 40% e prezzo stracciato . Se siete alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth economiche, ma che assicurano un’ottima qualità del suono, questa è l’offerta che fa per te. Le Sony WH-CH520 sono dotate di padiglioni auricolari che si adattano perfettamente all’orecchio, di un microfono per le chiamate e sono comode da indossare anche per diverse ore. L’autonomia fino a 50 ore è una delle caratteristiche che le rende uniche.

e . Se siete alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth economiche, ma che assicurano un’ottima qualità del suono, questa è l’offerta che fa per te. Le sono dotate di padiglioni auricolari che si adattano perfettamente all’orecchio, di un microfono per le chiamate e sono comode da indossare anche per diverse ore. è una delle caratteristiche che le rende uniche. Cuffie lowcost. 88% di sconto e prezzo stracciato. Da oggi trovi questo paio di auricolari con uno sconto esagerato e le paghi solamente poco più di 10 euro. Cancellazione del rumore, compatibili con qualsiasi smartphone e sono anche impermeabili. Un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire.

Computer portatile

Galaxy Book4. Continua la promo per il PC portatile di Samsung . Un’ottima soluzione per chi vuole un PC prestazionale a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Grazie allo sconto del 45% presente oggi, risparmi quasi 500 euro e fai un super affare. Schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Perfetto per lo smart working intensivo, anche per chi utilizza programmi di video editing. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero .

. Un’ottima soluzione per chi vuole un PC prestazionale a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Grazie allo presente oggi, e fai un super affare. Schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Perfetto per lo smart working intensivo, anche per chi utilizza programmi di video editing. Lo puoi anche . PC portatile ACEMAGIC. 76% di sconto e risparmi 1300 euro. Ecco una delle migliori offerte della giornata, senza la paura di essere smentiti. Su Amazon trovi il PC portatile ACEMAGIC AX15 in promo con uno sconto del 76% che ti fa risparmiare 1300 euro su quello di listino. Notebook che vale molto più di quanto lo paghi e che si adatta a diversi utilizzi. Perfetto per il lavoro, ma anche per gli studenti e per vedere film e serie TV. Schermo ampio, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte, espandibile fino a 2 terabyte.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro 43 pollici. Calo di prezzo e minimo storico per il nuovo smart TV Xiaomi F Pro con sistema operativo Fire TV. Realizzato in collaborazione con Amazon, lo trovi in diverse dimensioni, da 43 fino a 75 pollici. Lo trovi con uno sconto del 24% e il prezzo scende al minimo storico. L’offerta è disponibile anche nelle versioni da 50 pollici (sconto del 23%) e 75 pollici (sconto del 25%). Immagini con risoluzione 4K, controllo vocale con Alexa supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M310. Sconto shock del 67% e la paghi meno di 100 euro . Ecco una promo che non puoi assolutamente farti scappare. Da oggi trovi questo robot aspirapolvere economico a un prezzo stracciato e assicura un’ottima pulizia del pavimento. I sensori presenti sulla scocca mappano accuratamente l’abitazione ed evitano gli ostacoli che trovi sulla strada. Ideale per i peli degli animali domestici.

e la . Ecco una promo che non puoi assolutamente farti scappare. Da oggi trovi questo robot aspirapolvere economico a un prezzo stracciato e assicura un’ottima pulizia del pavimento. I sensori presenti sulla scocca mappano accuratamente l’abitazione ed evitano gli ostacoli che trovi sulla strada. Ideale per i peli degli animali domestici. NARWAL Freo X Ultra. Offerta lampo e risparmi 400 euro . Da oggi il robot aspirapolvere top di gamma NARWAL Freo X Ultra è disponibile con uno sconto del 42% e il prezzo crolla. Si tratta di un robot in grado anche di lavare il pavimento e dotato delle migliori tecnologie del momento. I sensori mappano tutta l’abitazione e tramite l’applicazione puoi anche decidere quale parte dell’abitazione pulire. Una volta finito il lavoro, il robot torna alla stazione e in automatico svuota lo sporco. Minimo sforzo, massima resa.

. Da oggi il è disponibile con uno e il prezzo crolla. Si tratta di un robot in grado anche di lavare il pavimento e dotato delle migliori tecnologie del momento. I sensori mappano tutta l’abitazione e tramite l’applicazione puoi anche decidere quale parte dell’abitazione pulire. Una volta finito il lavoro, il robot torna alla stazione e in automatico svuota lo sporco. Minimo sforzo, massima resa. Krups Nespresso Vertuo Pop. Offerta shock e prezzo mini. Per gli amanti del buon caffè, da oggi su Amazon c’è in offerta questa macchinetta espresso in promo con uno sconto del 31% e la paghi meno di 70 euro. L’offerta non finisce qui: acquistandola oggi ricevi anche dei buoni per acquistare 90 euro di capsule Nespresso in regalo. Facilissima da utilizzare, prepara un caffè cremoso e gustoso.

e prezzo mini. Per gli amanti del buon caffè, da oggi su Amazon c’è in questa in promo con uno e la L’offerta non finisce qui: acquistandola oggi ricevi anche dei buoni per acquistare 90 euro di capsule Nespresso in regalo. Facilissima da utilizzare, prepara un caffè cremoso e gustoso. Planetaria Kenwood Go. 34% di sconto e risparmi 100 euro. Minimo storico imperdibile per la planetaria e impastatrice Kenwood Go. Ideale per chi ama cucinare e preparare piatti deliziosi, da oggi la trovi in promo e la puoi anche pagare a rate a tasso zero. Design compatto, semplice da utilizzare e nella confezione trovi anche diversi accessori che la rendono polifunzionale.

