LG Gram 2022: ecco i prezzi Italiani dei super laptop per i creativi

Finalmente LG ha reso disponibili in Italia i suoi nuovi LG Gram 2022, super laptop che presentano caratteristiche interessanti e una buona autonomia. Progettati per i creativi, i tre nuovi portatili della gamma Gram contano su processori Intel Core di dodicesima generazione e memorie RAM di tipo DDR5.

La nuova serie di portatili LG Gram 2022 si presenta nel mercato italiano in un modello da 17 pollici e due da 16 pollici. Abbastanza leggeri, questi laptop per l’azienda taiwanese sono "perfetti per chi cerca una resa delle immagini di altissima qualità". In poche parole, gli LG Gram di quest’anno sono prodotti che potrebbero accontentare i creativi più esigenti, ma anche coloro che hanno bisogno di un dispositivo che assicuri una super trasportabilità. Il sistema operativo a bordo dei nuovi laptop targati LG è Windows 11, ma a dare manforte ai dispositivi ci sono anche alcune funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale.

LG Gram 2022: come sono

La nuova serie di laptop LG Gram 2022 è così composta: LG Gram 17 pollici ed LG Gram 16 pollici con processore Intel Core i7 e LG Gram 16 pollici con chip Intel Core i5.

Tutti i processori sono CPU Alder Lake-P di dodicesima generazione, garantiscono prestazioni elevate e hanno sezione grafica integrata Intel Iris Xe. La RAM è di tipo LPDDR5 5200, cioè molto veloce, mentre lo spazio di archiviazione (512 GB o 1 TB) è di tipo SSD con tecnologia NVMe di quarta generazione.

Gli LG Gram 2022 sono caratterizzati da un display IPS con risoluzione 2.5K (2,560 x 1,600) e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3. Inoltre, i portatili contano sulla tecnologia face log-in, la cancellazione del rumore attraverso l’Intelligenza Artificiale e una webcam Full HD integrata.

I nuovi portatili assicurano alti livelli di autonomia, grazie alla batteria da 80Wh, e sono anche molto leggeri (1,350 grammi per il 17 pollici e 1,199 grammi per i due modelli da 16 pollici) grazie allo chassis in lega di magnesio.

La collezione Gram 2022 comprende anche l’LG gram +view, un monitor portatile da 16’’ con risoluzione 2.5K (2,560 x 1,600) e formato 16:10 che può ampliare lo spazio di lavoro e ottimizzare la produttività. Infatti, il monitor si può posizionare collocare sia in orizzontale chein verticale di fianco a un laptop, a tutto vantaggio del multitasking.

Prezzi e disponibilità

I nuovi laptop di LG Gram sono già disponibili in Italia e in vendita ai seguenti prezzi: LG Gram 16" con Intel Core i5 a 1,499 euro, LG Gram 16" con Intel Core i7 a 1,699 euro e LG gram 17" con Intel Core i7 a 1,799 euro.