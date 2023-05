LG ha lanciato un nuovo super monitor per il gaming

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

LG Electronics ha presentato il nuovo monitor con display curvo da 49 pollici della serie UltraGear (modello 49GR85DC) progettato appositamente per il gaming. L’azienda ha sviluppato un prodotto pensato per i giocatori professionisti, offrendo loro una grande qualità dell’immagine e tutta una serie di caratteristiche tecniche specifiche che promettono sessioni di gioco fluide e di alto livello. Non mancano, inoltre, funzionalità legate al multitasking, che consentono di sfruttare il display non solo per l’intrattenimento ma anche per la produttività.

LG UltraGear 49GR85DC: scheda tecnica

Il nuovo display di LG ha un pannello curvo LCD LED VA da 49 pollici in formato 32:9 (cioè largo il doppio di un normale 16:9), con risoluzione 5.120×1.440 pixel, refresh rate fino ai 240 Hz e tempo di risposta di appena 1 ms. Si tratta di una latenza bassissima, un valore ottimo per un’azione di gioco reattiva e sempre fluida.

Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 1000, è in grado di riprodurre il 95% dello spazio colore DCI-P3, ha un rapporto di contrasto di 3000:1 e una luminosità di picco di 1.000 nit, un valore altissimo, da smartphone più che da monitor. Garantito inoltre il supporto per l’HDR 10.

Grazie a queste caratteristiche tecniche l’LG UltraGear 49GR85DC promette colori vivaci e una grandissima profondità dei neri, nonostante il monitor non abbia un pannello OLED. Inoltre il monitor di LG ha un design con cornici ridotte e, grazie anche all’illuminazione a LED Hexagon Lighting sul retro, promette agli utenti un maggior coinvolgimento durante le session di gaming.

Per le connessioni ci sono due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB 3.0 up-stream e due USB 3.0 down-stream e l’uscita cuffie a 4 poli. Come accade spesso per questo tipo di display da gaming non ci sono altoparlanti integrati ma c’è il supporto DTS HP:X, il codec pensato per ricreare in cuffia un audio multidimensionale più coinvolgente che "segue" l’azione mostrata a schermo.

Tra le caratteristiche tecniche sviluppate appositamente per i videogiochi, qusto monitor include ovviamente l’AMD FreeSync Premium, che permette una frequenza di aggiornamento dinamica in grado di adattarsi alla scheda video del PC (se prodotta anch’essa da AMD) e l’FPS counter per monitorare i fotogrammi al secondo.

Oltre al gaming il nuovo LG UltraGear 49GR85DC può essere utilizzato anche per le applicazioni di produttività, anche in multitasking grazie alle modalità Picture-in-Picture (PIP), per visualizzare in una finestra sovrapposta i contenuti che provengono da una sorgente esterna, e Picture-by-Picture (PBP) che consente di mostrare più fonti video affiancate ma non sovrapposte.

LG UltraGear 49GR85DC: quanto costa

Al momento il nuovo LG UltraGear 49GR85DC è disponibile unicamente negli Stati Uniti dove ha un prezzo di 1.299,99 dollari. LG promette l’arrivo anche sui mercati europei entro pochi mesi anche se ancora non c’è una finestra di lancio definita.

Per quanto riguarda il prezzo per l’Italia, non sono disponibili maggiori informazioni ma, con buone possibilità dovrebbe essere in linea con quello americano, con una conversione euro-dollaro, però, di 1 a 1.