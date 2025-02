LG Gaming Portal in arrivo anche sui monitor smart con webOS

Fonte foto: LG

LG è, da tempo, un punto di riferimento del settore delle Smart TV e dell’intrattenimento domestico e non solo per quanto riguarda l’hardware. Anche il software, con il sistema operativo webOS e tutte le applicazioni integrate, rappresenta un punto di forza per LG che ha annunciato un’ulteriore novità.

Il Gaming Portal, accessibile oggi in alcuni mercati dagli utenti che hanno una Smart TV con web OS 23, sarà esteso a un numero maggiore di dispositivi nel corso del secondo trimestre del 2025, raggiungendo, di conseguenza, sempre più utenti. Oltre ai prodotti LG, anche Smart TV e monitor di terze parti, dotate del sistema operativo della casa coreana, hanno la possibilità di accedere al Gaming Portal.

LG Gaming Portal anche per i monitor

Il Gaming Portal di LG sarà disponibile anche per la gamma LG Smart Monitor e per i modelli StandbyME dotati di webOS 23 e versioni successive. L’hub sarà accessibile anche ad altri dispositivi dotati del sistema operativo ma prodotti da OEM partner di LG.

In questo modo, gli utenti che hanno acquistato (o che acquisteranno) uno smart monitor compatibile avranno la possibilità di accedere a tutti i contenuti inclusi nell’applicazione, disponibile direttamente dalla schermata Home di webOS.

L’esperienza d’uso sarà, sostanzialmente, la stessa riservata a chi ha una Smart TV LG, con la possibilità di accedere a svariati contenuti dedicati al mondo del gaming, con un focus particolare sullo streaming ma anche con la possibilità di sfruttare un catalogo di giochi nativi, in locale.

Gaming Portal è disponibile, per il momento, solo in un numero limitato di Paesi. L’elenco completo comprende Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. La novità riguarda, quindi, anche il mercato italiano dove LG distribuisce i suoi smart monitor con webOS.

Cos’è LG Gaming Portal

LG Gaming Portal è un vero e proprio hub per il gaming tramite Smart TV (e in futuro smart monitor) di LG. Al suo interno, infatti, l’applicazione include tanti contenuti, con la possibilità di accedere a servizi di streaming dedicati al mondo dei videogiochi, come NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna (a breve sarà disponibile anche Xbox Cloud), oltre a giochi nativi per webOS e altri contenuti.

Il Gaming Portal consente agli utenti di scegliere tra le opzioni Gioca con il telecomando e Gioca con il gamepad, in modo da filtrare i contenuti sulla base di quella che sarà la propria periferica di controllo. E’ presente, inoltre, la sezione My Page in cui vengono riepilogati i progressi con i vari giochi, gli obiettivi raggiunti e altro ancora.