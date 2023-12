Fonte foto: LG

LG si prepara al CES 2024, in programma dal prossimo 9 gennaio a Las Vegas. In occasione della fiera dedicata all’elettronica di consumo, la casa coreana mostrerà in anteprima diverse novità per la sua gamma come i TV QNED e QNED Mini 2024 e i nuovi notebook LG Gram 2024 dotati di processori Intel Core Ultra. Tra le novità di LG, però, ci sarà spazio anche per la smart home e per i prodotti AI. L’azienda, infatti, ha anticipato il debutto, in anteprima, di un nuovo maggiordomo robot dotato di intelligenza artificiale.

Cosa sa fare il maggiordomo robot di LG

Il nuovo maggiordomo robot di LG, il cui nome commerciale non è ancora stato ufficializzato, è un assistente tutto fare sviluppato dall’azienda coreana in collaborazione con Qualcomm. Questa partnership ha permesso a LG di utilizzare la piattaforma Qualcomm Robotics RB5 in grado di integrare funzionalità AI sul dispositivo, a partire dal riconoscimento facciale degli utenti con i quali il robot andrà a interagire.

Secondo quanto rivelato da LG, il piccolo robot maggiordomo sarà in grado di muoversi in autonomia (grazie alle due gambe dotate di ruote), comprendere le istruzioni e imparare i comportamenti degli utenti nel corso del tempo, adeguando di conseguenza il suo funzionamento. Il robot può parlare e, in base alle anticipazioni dell’azienda, può partecipare a conversazioni, anche complesse.

Per comprende il contesto e le istruzioni fornite, il robot utilizza l’AI multimodale, combinando il riconoscimento vocale, il riconoscimento delle immagini e l’elaborazione del linguaggio naturale. L’assistente può funzionare come un vero e proprio hub mobile per la smart home, collegandosi ad altri dispositivi smart presenti in casa.

Il maggiordomo, inoltre, può funzionare come telecamera di controllo e sicurezza, tenendo d’occhio gli animali domestici e avvertendo l’utente, tramite apposite notifiche sullo smartphone, in merito ad attività insolite, finestre lasciate aperte e luci accese. A tal proposito, l’assistente può anche collegarsi alle prese smart per spegnere dispositivi inutilizzati ed evitare gli sprechi.

Il dispositivo può diventare una fonte costante di informazioni (dati sul traffico, aggiornamenti meteo e promemoria) e può consentire l’accesso a servizi di vario tipo (è in grado, ad esempio, di selezionare la musica adatta allo stato d’animo dell’utente), sostituendo gli smart speaker.

Maggiordomo robot di LG: prezzi e disponibilità

Il nuovo maggiordomo robot di LG è un prodotto molto vicino al debutto commerciale. Non si tratta, quindi, di un semplice concept. Per il momento, però, LG ha scelto di non divulgare informazioni in merito a prezzi e disponibilità del suo robot a base di AI. In occasione del CES 2023, l’azienda potrebbe rivelare nuovi dettagli oltre a quello che sarà il nome commerciale del maggiordomo. Sono attese anche dimostrazioni pratiche delle capacità del robot.