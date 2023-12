LG gram 2024, presentati ufficialmente nuovi notebook con Intel Core Ultra

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LG

LG ha rivelato in anteprima i nuovissimi computer portatili della serie LG gram, in arrivo sul mercato nel 2024 in diverse versioni, con i top di gamma LG gram Pro (con schermi da 16 e 17 pollici più un convertibile 2-in-1) e il più economico LG gram (con schermi da 14, 15,6, 16 e 17 pollici).

Parliamo di dispositivi caratterizzati da un design sottile, un peso irrisorio e, grazie ai recenti processori Intel Core Ultra, anche prestazioni di alto livello. L’arrivo sul mercato è fissato al prossimo anno, ancora sconosciuti i prezzi che, probabilmente, verranno rivelati nel corso del CES 2024 di Las Vegas.

LG gram Pro 2024: scheda tecnica

I notebook della serie LG gram Pro (in foto) comprendono i nuovi top di gamma LG con schermi da 16 (1.279 grammi) e 17 pollici (1.379 grammi), con il modello da 16 che ha anche una versione convertibile 2-in-1 (1.399 grammi).

I 16 pollici hanno un display OLED con risoluzione WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) con refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il modello da 17 pollici, invece, ha uno schermo LCD con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz.

Per tutte le versioni di LG gram Pro, l’utente può scegliere tra due diversi processori: un Intel Core Ultra 7 o un Intel Core Ultra 5. Stesso discorso per le GPU con la possibilità di scegliere tra una Intel Arc integrata o tra una NVIDIA GeForce RTX 3050 (che tuttavia non può essere installata sul convertibile).

A prescindere dalla CPU scelta ci sono a disposizione diversi tagli di memoria con fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Per quanto riguarda le connessioni su tutti i notebook ci sono: due USB-A 3.2, due USB-C 4 con power delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4 e una porta HDMI. A bordo troviamo anche il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Sui dispositivi trovano posto anche due speaker da 3 W certificati Dolby Atmos, due microfoni e una webcam con risoluzione FHD.

Per quanto riguarda le batterie, i modelli da 16 pollici ne hanno una da 77 Wh che sale a 90 Wh per la versione da 17 pollici. Il sistema operativo è Windows 11.

LG gram 2024: scheda tecnica

Le versioni più economiche della serie LG gram hanno quattro schermi diversi: da 14 pollici (1.100 grammi), 15,6 pollici (1.300 grammi), 16 pollici (1.260 grammi) e 17 pollici (1.450 grammi), con questi ultimi due modelli che sono disponibili anche in versione touch.

Tutti i notebook hanno display LCD con refresh rate a 60 Hz; le versioni da 16 e 17 pollici hanno una risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) mentre quelle da 15.6 e da 14 pollici hanno una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel).

Anche per queste versioni “economiche” l’utente può scegliere tra diverse CPU: una Intel Core Ultra 7 e una Intel Core Ultra 5, affiancate da 8, 16 e 32 GB di RAM e fino a 2 TB di archiviazione.

Speculari ai notebook Pro le connessioni con: due USB-A 3.2, due USB-C 4 con power delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4, una porta HDMI, il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Identica anche la webcam con risoluzione FHD e i due microfoni, anche se cambiano leggermente gli speaker certificati Dolby Atmos, con le versioni da 14 e 15,6 pollici che hanno due altoparlanti da 1,5 W che salgono a 2 W per quelli da 16 e 17 pollici.

Le batterie sono da 72 Wh per i notebook con schermo da 14 e 15,6 pollici e da 77 Wh per i modelli di dimensioni maggiori.