LG CordZero All-in-One Tower Combi, aspirapolvere e robot insieme

Fonte foto: LG

Nel corso dell’IFA 2024, una delle più importanti fiere della tecnologia in Europa che andrà in scena a Berlino dal 6 al 10 settembre, LG Electronics ha in programma di presentare due nuovi dispositivi per la pulizia di casa: l’LG CordZero All-in-One Tower Combi e il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti LG CordZero R5.

Due prodotti molto interessanti che coniugano tante funzionalità smart alla praticità di un device all-in-one, la soluzione ideale per prendersi cura della propria abitazione senza, però, occupare troppo spazio.

LG CordZero All-in-One Tower Combi, scheda tecnica

L’LG CordZero All-in-One Tower Combi (in foto) è una stazione di ricarica e svuotamento che consente, ad esempio, di riporre la scopa elettrica LG CordZero A9X e il robot aspirapolvere e lavapavimenti LG CordZero R5.

Chiamata anche stazione di ricarica unificata, questo dispositivo consente di ricaricare le batterie della scopa elettrica e del robot e, grazie alla funzione Suotamento Dual Auto, di svuotare automaticamente i contenitori per la raccolta della polvere di entrambi i prodotti.

Oltre a questo, la polvere depositata viene inviata a un sacchetto con luci LED UVC così da prevenire la proliferazione e la diffusione dei batteri.

Questa stazione di ricarica è stata sviluppata per accogliere la scopa elettrica CordZero A9X, che ha al suo interno il motore LG Smart Inverter in grado di aspirare efficacemente polvere e sporco in giro per casa.

Inoltre, grazie alla tecnologia KOMPRESSOR sviluppata da LG, è anche in grado di comprimere lo sporco aumentando la capacità del contenitore per la raccolta della polvere, con conseguenze riduzione della frequenza di svuotamento. Presente anche l’accessorio Spray Mop che consente al dispositivo di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente.

Il robot aspirapolvere è il nuovo LG CordZero R5 che può anch’esso utilizzare la LG CordZero All-in-One Tower Combi per la ricarica della batteria e lo svuotamento del contenitore della polvere.

Infine merita una menzione a parte il design di questa stazione di ricarica unificata, compatto e minimale, permette all’utente di posizionarla anche in ambienti di dimensioni ridotte, tenendo in ordine sia la scopa elettrica CordZero A9X che robot aspirapolvere LG CordZero R5.

LG CordZero R5, scheda tecnica

L’altra grande novità che sarà presentata all’IFA 2024 è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one LG CordZero R5.

Un dispositivo che ha una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pa e una velocità di rotazione del mocio per il lavaggio dei pavimenti che può arrivare a 180 giri al minuto. Chiaramente l’unità è in grado di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente.

Inoltre grazie alle funzionalità smart riesce anche a rilevare i tappeti, aumentando in automatico la potenza di aspirazione e sollevando il pannetto per non rovinarli.

All’interno del robot trovano posto: un serbatoio per la raccolta della polvere e uno per l’acqua pulita, da utilizzare per mantenere sempre umido il panno da utilizzare per la pulizia dei pavimenti.

Per quanto riguarda la navigazione negli ambienti domestici, il dispositivo utilizza un sistema composto da diversi sensori, tra cui un sensore LiDAR a 360 gradi e una fotocamera frontale, che gli consentono di riconoscere superare qualsiasi tipo di ostacolo sulla sua strada, evitando anche urti e cadute accidentali.

Acquistando anche l’apposita stazione di ricarica, il robot può utilizzare le funzioni per l’automanutenzione, svuotando il serbatoio della polvere e avviando le operazioni di pulizia del pannetto per i pavimenti che, inoltre, viene anche asciugato con aria calda, così da ridurre la formazione di muffa e cattivi odori. In alternativa può essere abbinato alla LG CordZero All-in-One Tower Combi.