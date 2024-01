LG, la soundbar lowcost oggi costa pochissimo: sconto imperdibile

Fonte foto: Amazon

La soundbar è l’accessorio che non può assolutamente mancare nel tuo televisore. Se gli smart TV hanno fatto un grande salto in avanti sotto il punto di vista della tecnologia, diventando sempre più intelligenti e funzionali, lo stesso non lo si può dire per quanto riguarda il comparto audio. Molto spesso si ha difficoltà nell’ascoltare in maniera chiara i dialoghi dei film e delle serie TV e l’unica alternativa è quella di acquistare una soundbar. Sul mercato oramai ne trovi a decine e con prezzi che occupano tutte le fasce possibili. Si va dai modelli che costano un po’ di meno e che sono alla portata di tutti, fino a quelli più costosi.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oggi vi parliamo di un modello con un rapporto qualità-prezzo eccezionale grazie allo sconto esagerato disponibile su Amazon. Stiamo parlando della soundbar LG SQC2, modello che comprende anche un subwoofer wireless e presente sul sito di e-commerce con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo. La paghi poco e assicura un’ottima qualità audio. Inoltre, hai anche la possibilità di minimizzare la spesa utilizzando il servizio che dilaziona il pagamento in 5 rate a tasso zero. Cosa chiedere di più? Approfitta subito prima che la promo termini.

Soundbar LG SQC2

Soundbar LG SQC2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo veramente speciale. Oggi trovi la soundbar LG SQC2 in offerta su Amazon con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 119 euro. Si tratta del minimo storico per questo dispositivo e anche di una delle migliori offerte di tutte il web. Il risparmio sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 23,80 euro al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso hai come sempre 30 giorni di tempo.

Soundbar LG SQC2

Soundbar LG SQC2: caratteristiche tecniche

Tutto quello che cerchi in una soundbar, lo trovi in questo modello LG. Un accessorio per il tuo smart TV che di certo non ti deluderà e che ti permette di gustare al meglio qualsiasi contenuto, soprattutto film e serie TV.

Si tratta di una soundbar che si compone di una cassa con un paio di altoparlanti che sviluppano una potenza di ben 300 W e che supporta il Dolby Digital per una qualità audio da cinema. È dotata anche di un subwoofer che puoi posizionare dove vuoi e che si connette alla cassa principale tramite la tecnologia wireless. Quindi non avrai nessun problema con i cavi. La soundbar assicura le migliori tecnologie disponibili sul mercato, come ad esempio l’Adaptive Sound Control. Di che cosa si tratta? Il dispositivo adatta l’audio in tempo reale in base al contenuto: quando riconosce un dialogo regola il suono per far ascoltare le voce in modo nitido, mentre quando percepisce una scena d’azione aumenta i bassi per creare un impatto maggiore.

Le dimensioni sono abbastanza contenute e non occupa troppo spazio in salotto. Puoi collegarla al TV tramite il cavo ottico, oppure tramite il Bluetooth. Puoi anche collegarla con lo smartphone e riprodurre le tue canzoni preferite. Un acquisto azzeccato per il tuo TV e per iniziare ad ascoltare film e serie TV in modo completamente nuovo.

Soundbar LG SQC2