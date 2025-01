In occasione del CES 2025 ci sarà il debutto in pubblico della seconda generazione di elettrodomestici smart LG Signature: ecco le novità

Fonte foto: LG

LG ha grandi programmi per il CES 2025 (al via il prossimo 7 di gennaio) e ha già anticipato alcune delle novità che andranno ad arricchire il suo stand alla fiera. Oltre alla nuova gamma di monitor da gaming OLED, infatti, c’è in programma il lancio della seconda generazione di elettrodomestici smart LG Signature, una collezione di prodotti che unisce una grande attenzione per il design, con un’estetica che LG stessa definisce come “minimalista“, e tanta tecnologia, con anche l’integrazione di funzioni legate all’utilizzo dell’AI.

I nuovi elettrodomestici LG Signature

La seconda generazione della collezione LG Signature comprende diversi prodotti come il frigorifero Side-by-Side con pannello OLED-T, il microonde da incasso Smart InstaView, il doppio forno da incasso con piano a induzione integrato oltre ai prodotti per il lavaggio con la lavastoviglie, la lavasciuga e la coppia lavatrice / asciugatrice LG Signature.

Ogni prodotto ha le sue peculiarità: il frigorifero Side-by-Side include il display OLED-T che consente di vedere cosa c’è all’interno senza dover aprire la porta. Tramite l’app ThinQ e le telecamere con AI installate all’interno è possibile tenere traccia dei prodotti presenti nel frigo e persino della loro data di scadenza.

Il microonde Smart InstaView offre varie opzioni di cotture e include tre telecamere per il monitoraggio in tempo reale della cottura oltre a un display da 27 pollici con InstaView, altoparlanti e connettività Wi-Fi per utilizzare da remoto le svariate funzioni. Dal display è anche possibile accedere alla dashboard LG ThinQ Smart Home e controllare tutti i dispositivi smart di casa.

Il piano a induzione include la funzione Gourmet AI per riconoscere gli ingredienti e fornire suggerimenti utili per la cottura. La lavasciuga e la coppia lavatrice/asciugatrice includono la tecnologia Artificial Intelligence Direct Drive 2.0 che sfrutta una pompa di calore per un’asciugatura a bassa temperatura e possono sfruttare un display touch da 7 pollici per la gestione delle varie funzioni.

La lavastoviglie ha una maniglia a scomparsa che compare automaticamente quando rileva il movimento della mano dell’utente e può sfruttare le tecnologie QuadWash Pro and Dynamic Heat Dry.

Prezzi e disponibilità

Come da tradizione, LG non ha ancora diffuso alcun dettaglio su prezzi e disponibilità della nuova gamma LG Signature. Bisognerà attendere la presentazione al CES 2025 per saperne di più in merito. Le vendite partiranno nel corso dei primi mesi del 2025 con i vari elettrodomestici che compongono la collezione che andranno ad arricchire la fascia alta della famiglia di prodotti dell’azienda coreana. Ne sapremo di più a breve.