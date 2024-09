LG anticipa il debutto ufficiale del nuovo hub per la smart home LG ThinQ ON, dotato di Intelligenza Artificiale Affectionate

Fonte foto: LG

In occasione dell’edizione 2024 di IFA di Berlino, al via il prossimo 6 di settembre, LG mostrerà in anteprima il nuovo hub per la Smart Home, chiamato LG ThinQ ON e dotato di Intelligenza Artificiale Affectionate. Si tratta di una tipologia di AI già anticipata, almeno dal punto di vista concettuale, dalla casa coreana lo scorso mese di gennaio, in occasione del CES 2024.

Con Intelligenza Artificiale Affectionate, LG intende una capacità dell’AI di comportarsi in modo empatico verso le persone con l’obiettivo, secondo l’azienda, di offrire il massimo comfort oltre che un’esperienza utente personalizzata. Il nuovo hub intelligente di LG sarà una delle principali novità della casa coreana ad IFA dove LG mostrerà anche i nuovi sistemi a pompa di calore LG Therma e una nuova lavatrice LG con AI.

LG ThinQ ON: caratteristiche

Il nuovo LG ThinQ ON è l’hub con AI per la Smart Home realizzato da LG. Si tratta di un dispositivo certificato Matter e compatibile con una vasta gamma di dispositivi IoT e elettrodomestici, sia della gamma LG che di altri brand. Grazie all’Intelligenza Artificiale Affectionate, l’hub è in grado di personalizzare l’esperienza d’uso di tutta la Smart Home, adattandola alle preferenze e alle esigenze degli utenti.

Il dispositivo ha una forma cilindrica, con un colore bianco neutro e dimensioni compatte, riuscendo ad adattarsi al meglio a qualsiasi arredamento, con la possibilità di passare quasi inosservato. Gli utenti che sceglieranno LG ThinQ ON potranno controllare gli elettrodomestici con IA, sfruttando il linguaggio naturale.

Sfruttando i comandi vocali, inoltre, è possibile creare delle routine di funzionamento, che coinvolgono tutti i dispositivi della Smart Home, e modificare le varie impostazioni di funzionamento. LG ThinQ ON è in grado di monitorare il funzionamento di tutti i dispositivi connessi all’ecosistema di casa, fornendo avvisi all’utente (ad esempio quando è stato completato un ciclo di lavaggio di una lavatrice connessa).

Il nuovo hub di LG è in grado di connettersi tramite rete Wi-Fi e di utilizzare il protocollo di comunicazione Thread di Matter. LG sottolinea (senza fornire dettagli ulteriori, per il momento) che il suo hub è realizzato con processore con AI progettato per “essere scalabile in futuro” e, quindi, per poter integrare nuove tecnologie.

Sarà necessario attendere la presentazione all’IFA per maggiori dettagli in merito. Per quanto riguarda la sicurezza, elemento sempre più importante per il settore della Smart Home, il nuovo ThinQ ON utilizza LG Shield, un sistema di sicurezza proprietario in grado, secondo quanto rivelato dall’azienda coreana, di protegge i dati dell’utente, dalla fase di raccolta e archiviazione a quella di utilizzo, sfruttando la crittografia e impedendo la modifica di dati a terze parti.

LG ThinQ ON: prezzo e disponibilità

Per il momento, LG non ha fornito ulteriori dettagli in merito al suo nuovo hub. Sarà necessario attendere la presentazione in programma ad IFA, al via il prossimo 6 settembre, per maggiori dettagli sul nuovo dispositivo.