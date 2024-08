Fonte foto: LG

Tra le aziende che hanno già annunciato la propria presenza all’IFA di Berlino per l’edizione 2024, che partirà il 6 settembre, c’è anche LG Electronics.

La casa coreana ha confermato in queste ore, che, in occasione dell’evento, mostrerà in anteprima i nuovi sistemi a pompa di calore aria-acqua Therma V R290 da 7 kW e 9 kW. I nuovi modelli andranno ad affiancarsi alle versioni, già disponibili, da 12, 14 e 16 kW.

Questi nuovi prodotti sono considerati da LG ideali per il mercato europeo, per via della potenza più adatta alle esigenze delle case europee, più piccole ma più efficienti di quelle americane. In quest’ottiva le nuove Therma V R290 potranno ricoprire un ruolo di primo piano in vista dell’implementazione obbligatoria degli standard Nearly-Zero Energy Buildings (NZEB, le case a emissioni “quasi zero“) in tutta Europa.

Pompe di calore LG: caratteristiche

Per la sua gamma Therma V, LG adotta il refrigerante naturale R290, caratterizzato da un GWP (Global Warning Potential) pari a 3 e, quindi, di molto inferiore rispetto ai valori tipici dei refrigeranti utilizzati nelle soluzioni di riscaldamento.

Le nuove pompe di calore LG hanno una classe energetica A+++, garantendo una riduzione delle emissioni fino al 79% rispetto alle caldaie convenzionali, grazie alla possibilità di sfruttare il calore dell’aria come principale fonte di energia.

Secondo quanto anticipato dall’azienda, i sistemi a pompa di calore aria-acqua Therma V sfruttano la tecnologia del compressore LG per mantenere alti i livelli di efficienza, anche quando la temperatura ambientale è molto bassa. Il sistema, inoltre, è in grado di ottenere acqua fino a 75° C anche con una temperatura esterna di -15° C.

Anche la rumorosità è molto ridotta, arrivando a un massimo di 49 dB(A) per la versione da 7 kW e di 50 dB(A) per la versione da 9 kW. A garantire un rumore ridotto durante il funzionamento ci sono alcuni accorgimenti tecnici, come la struttura ad albero passante del compressore che permette di ridurre le vibrazioni e il rumore, in particolare in condizioni di funzionamento a basso carico, e il nuovo design del ventilatore.

Le pompe di calore LG utilizzano un design mono ventola con l’involucro esterno caratterizzato da una particolare finitura nera mentre la griglia è realizzata con una tonalità antracite. I nuovi sistemi Therma V sono facili da installare e sono progettati, secondo LG, per adattarsi a vari contesti abitativi.

C’è anche la possibilità di sfruttare il sistema Becon Cloud di LG per il monitoraggio del funzionamento da remoto da parte dell’installatore o del centro assistenza. Gli utenti, invece, possono sfruttare l’app ThinQ di LG per il controllo del funzionamento della pompa di calore dallo smartphone.

Pompe di calore LG: quando arrivano

I nuovi prodotti della gamma di pompe di calore di LG saranno svelati, in anteprima, in occasione di IFA 2024, in programma a partire dal prossimo 6 di settembre. Il lancio commerciale, quindi, è previsto per il quarto trimestre del 2024. Al momento, però, LG non ha comunicato alcun dettaglio in merito.